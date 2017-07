A očitno je nanj tako gledalo premalo kupcev, ki so se v vse večjem številu obračali k bolj trendovskim in oblikovno privlačnejšim športnim terencem. Ti so tako zakrivili »smrt« marsikaterega enoprostorca in tudi pri B-maxu bo verjetno tako: namesto njega bodo namreč v edini evropski tovarni, v kateri ga proizvajajo, v Craiovi v Romuniji, septembra v večjih količinah začeli izdelovati model ecosport.