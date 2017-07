Nogometaši v slovenski ligi so že ujeli tekmovalni ritem, saj konec tedna igrajo tekme tretjega kroga. Trenerja Maribora in Domžal bosta zanesljivo rotirala zasedbi, saj ju prihodnji teden čakata novi evropski preizkušnji. Darko Milanič in Simon Rožman imata na razpolago širok kader, saj sta slovenski državni in pokalni prvak tudi rekorderja po številu igralcev s profesionalno pogodbo. V Domžalah imajo kar 48 profesionalcev, v Mariboru pa 42. Ker je Olimpija evropsko sezono končala ekspresno hitro, so ugotovili, da morajo tudi v Ljubljani zmanjšati število igralcev. Pogodbe imajo podpisane s 43 nogometaši, včeraj je njen član uradno postal napadalec Andres Vombergar iz Argentine, ki je podpisal triletno pogodbo, a proti Aluminiju še ne bo igral. Ljubljančani bodo težko zmanjšali stroške za igralski kader, saj imajo nekateri igralci finančno tako bogate pogodbe, ki segajo do 200.000 evrov na sezono, da raje sedijo v Ljubljani na klopi ali tribuni, kot pa da bi odšli drugam za nižjo plačo.

MARIBOR – RUDARdanes ob 20.20, sodnik: Obrenović Kako se lotiti tekme, ki je prioriteta, če je v mislih tudi tekma, ki je privilegij? Odgovor bo Maribor pred potjo na Islandijo po evropsko jesen dal nocoj proti Rudarju. Domača konkurenca vijoličnim resda želi srečo v Evropi, toda dela mu, sploh kot aktualnemu prvaku, ne olajša. Maribor se je boril z Aluminijem in moral garati za preobrat proti Triglavu. Zato se Rudar, ki ima prav tako uvodni dve zmagi, zdi trenutno nelagoden in neugoden tekmec. »Imamo dovolj želje in znanja, da bomo tekmo pripeljali tja, kamor hočemo,« napoveduje Darko Milanič. Ne ubada se s tem, da obrambo Knapov tvorita Robert Pušaver in Damjan Vuklišević, ki v Ljudskem vrtu nista dočakala večje priložnosti. Vse minute sta doslej zbrala Jasmin Handanović in Mitja Viler, stabilnejša člena ekipe, ki pa na trenutke zapravlja žoge. Dobro je, pravi, da je tri od petih tekem odločil Marcos Tavares, toda Milanič pričakuje, da bodo breme prevzeli tudi drugi: »Ne vidim razloga, zakaj ne bi bil še kdo samozavesten proti moštvu, ki bo igralo odprto.« Ker so na lestvici pred Mariborom zaradi doseženega gola več, ni čudno, da Velenjčani razmišljajo (vsaj) o točki. »V Maribor gremo iskat zmago,« napoveduje Daniel Vizinger. Našli bi jo lahko s stabilnim, agresivnim rombom in Johnom Maryjem. To je tisto, kar poudarjajo tudi Mariborčani, za katere Marijan Pušnik rad pripravi agresivno moštvo. Verjetni postavi – Maribor: Handanović, Hodžić, Rajčević, Billong, Viler, Vrhovec, Pihler, Hotić, Bohar, Mešanović, Zahović. Rudar: Radan, Mužek, Vuklišević, Bolha, Pušaver, Novak, Pišek, Bijol, Črnčič, Radić, Mary. Naš namig: 1,0.

OLIMPIJA – ALUMINIJjutri ob 16.50, sodnik: Ponis Dve zmagi na startu sezone sta prinesli mir v slačilnico Olimpije, ni pa še evforije, saj je bil na medijskem terminu pred tekmo z Aluminijem zgolj predstavnik Dnevnika. »Dve zmagi nista še skoraj nič, čaka nas še veliko garanja. Ne razmišljamo o seriji zmag, ampak zgolj o naslednji tekmi,« pravi trener Igor Bišćan, ki se je po dobrem začetku vidno oddahnil. Za nameček so številni igralci zacelili poškodbe (Klinar, Boateng…), na bolniški sta le še Kronaveter in Oduwa. Mitrović, za katerega je poljska Legia ponujala 750.000 evrov odškodnine, a jih je Mandarić zavrnil, ker ga ceni na dva milijona evrov, bo odslužil zadnjo tekmo prepovedi igranja. Argentinski Slovenec Andres Vombergar, ki je z ekipo opravil dva treninga in pokazal dobro formo, še čaka na certifikat iz Argentine, zato še nima pravice nastopa. Glede na trenutno formo bo Aluminij za Olimpijo zahtevnejši tekmec, kot sta bila Celje in Gorica. Kidričani so namreč kljub odhodom nekaterih nosilcev igre zadržali odlično spomladansko formo. »Če se tekme ne bomo lotili skrajno resno in profesionalno, bomo z Aluminijem imeli velike težave. Maribor se je zelo mučil, da ga je premagal. Vsaka tekma je nova zgodba, vsi igralci delajo tako, kot od njih pričakujem,« je dodal Bišćan, ki pa ne more v odstotkih oceniti, kakšna je trenutna pripravljenost ekipe, saj niti še ne pozna vseh limitov Olimpije. Verjetni postavi – Olimpija: Vidmar, Apau, Ilić, Bajrić, Štiglec, Brkić, Čandžija, Savić, Alves, Kapun, Issah. Aluminij: Janžekovič, Jakšić, Martinović, Čagalj, Vezjak, Muminović, Petrovič, Škoflek, Mesec, Tahiraj, Mensah. Naš namig: 1.

ANKARAN – DOMŽALEjutri ob 18. uri, sodnik: Jug Da so Ankarančani brezdomci, je znano, v tem tednu pa so očitno padli še stopničko nižje, saj so ostali tudi brez dolgoletne domače baze na ankaranski Sveti Katarini. »V avgustu bomo trenirali na igrišču Jadrana v Krvavem Potoku. V Ankaranu, kjer je klub deloval 50 let oziroma pod okriljem sedanjega vodstva zadnjih 10 let, nam namreč ne pustijo več,« je na druženju z novinarji »presenetil« predsednik kluba Sebastjan Dvojmoč. Zgodba, katere vrhunec je (dokončni) izgon kluba iz mesta, se je sicer začela že spomladi z odhodom na Bonifiko in nadaljevala s peripetijami z iskanjem mesta gostitelja domačih tekem. Kakor koli, Ankaran je edino slovensko mesto, ki se je vpisalo na prvoligaški zemljevid, a njegov klub doma ni dobrodošel. V zgodbi je sicer še vedno mnogo nepojasnjenih okoliščin, mnoge ostajajo skrite, vidne pa so posledice, ki so krive, da je Ankaran postal klub »v tranzitu«. In bolj kot vsaka naslednja tekma poznavalce zanima, kako dolgo bo novinec vzdržali takšen ritem oziroma ali se bodo morda le zakopale bojne sekire – na obeh bregovih. Jutri bo spet v ospredju boj za točke. Priložnost je mikavna, saj njihovi tokratni dravograjski gostje Domžalčani prihajajo na Koroško, da izpolnijo dolg do tretjega kroga. Nobenega dvoma ni, da bodo njihove misli bolj kot ne v Stožicah, kjer jih v četrtek čaka daleč pomembnejša tekma poletja. Verjetni postavi – Ankaran: Paal, Dautović, Badžim, Pahor, Gliha, Klapan, Delgado, Primc, Cerovec, Dodlek, Kidrič, Domžale: Milić, Klemenčič, Matjašič, Žužek, Ibričić, Dobrovoljc, Balkovec, Franjić, Ožbolt, Rom, Gnezda Čerin. Naš namig: 2