Po tednu in pol priprav v Zrečah in Rogaški Slatini je za slovensko košarkarsko reprezentanco napočil čas za prvo pripravljalno tekmo. Kot je to že v navadi, bo izbrana vrsta na uvodu merila moči z lažjim nasprotnikom. Jutri ob 20. uri bo namreč v Športni dvorani Rogaške Slatine gostovala univerzitetna reprezentanca Rusije. Ljubitelji košarke bodo dogajanje na Štajerskem zagotovo spremljali s precejšnjim zanimanjem. V članskem reprezentančnem dresu bo namreč debitiral 18-letni Luka Dončić.

Eden najbolj nadarjenih mladeničev v košarkarskem svetu je lansko poletje namenil individualnim treningom v ZDA, kar se je izkazalo kot zadetek v polno, saj je v večini minule klubske sezone navduševal v dresu Reala Madrid. Kljub mladosti je na parketu kazal obilico zrelosti, nič drugače pa ni niti zunaj košarkarskih igrišč. Otrok Olimpije je namreč vodstvu Košarkarske zveze Slovenije obljubil, da bo prihodnje leto na pripravah za evropsko prvenstvo prisoten, svojih besed pa ni požrl. Razkril je, da se je reprezentančnega zbora neizmerno veselil, pa čeprav večine soigralcev pred tem ni poznal. »To pri športnikih nikoli ni ovira. Pričakoval sem, da se bom s soigralci nemudoma ujel, in prav to se je zgodilo,« pravi Luka Dončić, ki se mu ob nastopih za medije v nasprotju s predstavami na košarkarskih igriščih mladost še precej pozna.

Na EP bo vsaka tekma vredna zlata

Dvesto en centimeter visoki košarkar na reprezentančni zbor ni prišel nepripravljen. Kljub temu da je dneve po koncu klubske sezone večinoma preživljal na morju, je ob tem skrbel za fizično pripravljenost. »Treningi mi zato s tega vidika niso povzročali nikakršnih težav. Sprva smo prebudili telesa, kot temu pravi selektor, nato pa so se začele tudi vaje s kontaktom. Zdaj pa prihajajo na vrsto zahtevnejše stvari, ob tem pa počasi dodajamo tudi taktične elemente,« pojasnjuje Dončić in dodaja, da se je nemudoma dobro ujel tudi z Igorjem Kokoškovom. »Gre za odličnega trenerja. Lani sem ga nekajkrat spremljal po televiziji, ko sem gledal tekme ekipe NBA Utah Jazz. Tudi sodelovanja z njim sem se pred prihodom v reprezentanco zelo veselil.«

Kot vsak košarkarski mladenič je Luka Dončić v preteklosti s posebnim zanimanjem spremljal dogajanje na evropskih prvenstvih. Tokrat ga bo prvič izkusil iz prve roke, a se izziva ne boji, kot tudi ne nasprotnikov, ki Slovenijo čakajo v skupinskem delu – Francije, Grčije, Finske, Poljske in Islandije. »Pričakujem, da bo vsaka tekma vredna zlata. Vsekakor nam ne bo lahko in že v skupinskem delu bomo morali gledati na to, da si izborimo čim boljše izhodišče za izločilne obračune. Skupina je težka, tako da bomo morali biti že na samem začetku v dobri formi,« razmišlja Dončić, ki ne skriva želje, da bi že v krstnem nastopu za reprezentanco prišel do odličja. »Slovenija je sposobna tistega, kar si želi. Imamo super ekipo, v kateri vsi čutimo, da lahko pridemo do odmevnega rezultata. Vsekakor vsi stremimo h kolajni, ki mora biti vodilo. Cilji morajo biti vedno visoki, saj te ženejo naprej in k temu, da delaš bolj trdo in se bolj trudiš.«