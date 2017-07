Freiburg je na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za ligo Evropa proti Domžalam z zmago z 1:0 potrdil vlogo favorita. A zadovoljni so tudi v vrstah slovenskega pokalnega prvaka, saj imajo po minimalnem porazu še vedno možnosti za napredovanje. Domžalčani so po zmagah na štirih evropskih tekmah v Freiburg dopotovali z načrtom, da favoritu prekrižajo načrte. Četa mladega trenerja Simona Rožmana na stadionu Schwarzwald na jugozahodu Nemčije pred 14.000 gledalci vendarle ni igrala tako napadalno kot na vseh šestih letošnjih uradnih tekmah (4 v kvalifikacijah za ligo Evropa, 2 v slovenskem državnem prvenstvu), ampak se je pragmatično odločila, da so zaprli prostor pred svojim golom in tekmeca skušali presenetiti iz protinapadov.

Nemci so povedli z golom napadalca Nilsa Petersena v 20. minuti in bili nato še nekajkrat blizu drugemu zadetku. Najbližje v 23. minuti, ko se je Petersen iz junaka prelevil v osmoljenca, saj mu je vratar Domžal Dejan Milić ubranil slabo izvedeno enajstmetrovko. Domžalski kapetan ni bil junak le z ubranjenim kazenskim strelom, ampak s še nekaj obrambami, ko so navijači Freiburga – na stadionu je bilo tudi 50 podpornikov Domžal – žogo že videli v mreži.

»Čestitke tekmecu za zasluženo zmago in tudi mojim fantom za predstavo. Naredili smo vse, kar je v naši moči in kar smo trenutno sposobni, da se postavimo po robu Freiburgu. Na tekmeca smo se dobro pripravili, z ničimer nas ni presenetil, kulisa s 14.000 gledalci pa je bila fantastična. Na trenutke smo trpeli, a imamo še vedno aktiven izid. Tudi mi smo bili na trenutke dobri. Škoda, da nismo izkoristili svojih priložnosti,« je poudaril trener Domžal Simon Rožman.

Domžalčani so se obnašali kot velika ekipa, saj po tekmi niso izgubljali moči in spanca z več ur dolgim nočnim potovanjem v domovino. Moštvo je po tekmi prenočilo v Baslu, kjer je včeraj dopoldne opravilo regeneracijski trening in se šele popoldne s posebnim letalom vrnilo v domovino. Počitek in hitra regeneracija sta v ritmu dveh tekem na teden nujna. Domžale že jutri v Dravogradu čaka tekma tretjega kola državnega prvenstva z Ankaranom. Ker bo tekmec novinec v ligi, si Domžalčani lahko privoščijo, da bodo tekmo odigrali z rezervisti, ki so zelo željni dokazovanja. Čeprav poudarjajo, da je najpomembnejša naslednja tekma z Ankaranom, jim misli že uhajajo tudi k povratni s Freiburgom v četrtek ob 21.05 v Stožicah.

»Na povratni tekmi si želim polne Stožice, ki bi nam dale dodatno energijo, da skupaj naredimo veliko senzacijo,« si je zaželel Rožman. Ko so Domžale lani v Stožicah igrale evropsko tekmo tretjega kroga kvalifikacij za ligo Evropa, so premagale West Ham iz Londona z 2:1. Angleži so bili zelo zadovoljni z minimalnim porazom, saj so Domžalčani zapravili kopico velikih priložnosti. Za izločitev Freiburga bodo morali Domžalčani odigrati popolno tekmo.

Freiburgu se pozna, da je šele sredi priprav. »Izpolnili smo cilj z zmago brez prejetega gola. Škoda, da nismo zmagali z višjo razliko, saj bi morali zabiti vsaj tri gole. Očitno je bilo, da so Domžale v tekmovalnem ritmu. Igrale so zelo dobro, taktično so zelo dobro organizirana ekipa. Povratna tekma v Sloveniji bo zelo zahtevna,« je menil Christian Streich, ki je trener Freiburga že od leta 2011.