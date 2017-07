Evropski velikani počasi sestavljajo igralske mozaike za prihajajočo sezono, sredi pestrega dogajanja na nogometni tržnici pa bodo štirje klubi ta konec tedna odigrali vselej še prav posebno zanimivi medsebojni tekmi. A medtem ko se bosta na španskem derbiju Real Madrid in Barcelona v noči s sobote na nedeljo po našem času pomerila na nepomembni prijateljski tekmi v Miamiju, bo na francoskem med Monacom in Parisom Saint-Germainom v igri že prva lovorika v novi sezoni. V Tangerju v Maroku se bosta na tekmi superpokala danes namreč udarila omenjena državni prvak (Monaco) in pokalni zmagovalec (PSG).

Vsi štirje klubi pa imajo še eno stično točko, že omenjeno »tržnico«, na kateri so tako ali drugače, za zdaj sicer zgolj zaradi govoric, v središču pozornosti, poleg tega pa so pri tem tudi medsebojno povezani. Morebitni prestopi, o katerih se govori že kar nekaj časa – Marca Verattija iz PSG v Barcelono, predvsem pa Neymarja iz Barcelone v PSG za 222 milijonov in Kyliana Mbappeja iz Monaca v Real za 180 milijonov (sredi tedna so ta posel razglasili za že sklenjen, a so hitro sledila zanikanja) –, bi namreč lahko meje za odškodnine postavili že prav absurdno visoko. A o tem več, ko ali bolje če se bo to sploh zgodilo. Pred tem bo Neymar proti Realu skušal še obogatiti svoj izkupiček na pripravljalnih tekmah v ZDA, na katerih je za zdaj edini strelec Barcelone (trije goli na dveh tekmah), Mbappe pa Monacu zagotoviti prvo superpokalno lovoriko po letu 2000. In tudi prekiniti vladavino PSG, ki je osvojil zadnje štiri.

Skupno jih imajo Parižani sicer šest (dva manj od najuspešnejšega Lyona), Monaco štiri, kljub temu pa bo to šele prva tekma teh dveh klubov v superpokalu, ki so ga prvič organizirali že leta 1949, neprekinjeno pa je do danes na sporedu od leta 1997. Pri čemer je v zadnjih devetih letih postala že tradicija, da tekmo gostijo zunaj Francije, Maroko pa jo bo tokrat drugič. Kdo je favorit, je sicer težko napovedati. Trenerja pretiranih težav nimata, pri Monacu bo bržčas manjkal le Joao Moutinho, ki se je pripravam priključil kasneje, pri PSG zaradi istega razloga verjetno ne bo Juliana Draxlerja (oba sta z reprezentancama igrala na pokalu konfederacij), vprašljiv pa je tudi poškodovani Marco Veratti. Slabost Monaca je ob tem ta, da je v prestopnem roku izgubil že tri nosilce iz zadnje šampionske sezone (Bakayoko, Mendy, Bernardo Silva), kluba PSG pa, da so za njim tri težke tekme in dolgo potovanje iz ZDA.