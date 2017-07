V naročje policije

Upajmo, da si bo nedorasli mladec svojo nespametno odločitev izpred nekaj dni, da sede v avto, zapomnil za vse večne čase. In je ne bo več ponovil. Torej, fant, ki še ni dopolnil 18 let, se še ni lotil vozniškega izpita in torej nima dovoljenja, se je kljub vsemu naštetemu odločil zapeljati malo naokrog. In to z neregistriranim in nezavarovanim citroenom saxojem, ki za nameček ni imel svojih (pravih) registrskih tablic, ampak sta bili nanj nameščeni dve, ki pripadata čisto drugemu jeklenemu konjičku. In potem se je peljal. Dokler malo pred 23. uro pri Zalokah zaradi prekratke varnostne razdalje ni trčil v rit drugemu avtu – tu drama doseže vrhunec – službenemu vozilu policije. K sreči ni bil nihče poškodovan, se je pa seveda poznalo na pločevini. Možje postave so skrbno zabeležili vse grehe, ki jih je mladenič zagrešil, za piko na i pa odkrili še enega, ne tako nepomembnega. Dali so mu namreč tudi pihati in alkotest je pokazal, da ima v litru izdihanega zraka celih 0,97 miligrama alkohola, kar pomeni, za tiste, ki so bolj vajeni po starem, 1,4 promila alkohola v krvi. Srečni vsi tisti, ki se z njim na cesti nismo srečali.

Vražji ovinek

Sledi še ena prometna, ampak čisto druge sorte. Bovški policisti so poročali o avtobusarju iz Belgije, ki se je čisto zaplezal v enem od kobariških ovinkov. Pozno zvečer je na cesti med Drežnico in Kobaridom nasedel z dvonadstropnim avtobusom s prikolico – cela kompozicija je štela več kot štirinajst metrov. Petinštiridesetletni možakar je malo pred polnočjo pripeljal po lokalni cesti po klancu navzdol, se že lotil ostrega desnega ovinka, nato pa z zadnjim desnim delom avtobusa nasedel na vozišču. In ni šlo več ne naprej ne nazaj. Klicali so seveda policijo, ti pa še gasilce iz Kobarida in Drežnice, da so vozilo dvignili. Treba je bilo tudi odstraniti del varovalne ograje ob cesti oziroma odrezati stebriček, da je potem Belgijec končno speljal ovinek in šel novim dogodivščinam naproti. Avtobus je bil sicer podrsan, spodnji desni del pa zvit, a je šlo. Upamo, da brez težav vse tja do rodne Belgije.

Cilj je pot

Naj pridamo še nekaj na temo tujih turistov za volanom. Nekaj manj nevarnega in škodljivega, kar črni kroniki sicer ne pritiče, a naredimo izjemo. Iz Hrvaške so poročali o nemškem turistu, ki se je letos na počitnice v priljubljeno lepo njihovo odpravil kar s traktorjem. Triinšestdesetletnega Ernsta Ebelinga so TV-kamere posnele blizu Reke, ko se je sicer po dveh tednih počitnic v Dalmaciji že vračal domov. Ernst živi v Hohenhamelnu, 35 kilometrov od bolj znanega Hannovra na severu Nemčije in okroglih 1700 kilometrov stran od Trogirja in Splita, kjer je letos dopustoval. Pojasnil je, da je bil tam 14 dni, da pa je do tja prispel, jih je potreboval devet (in seveda devet nazaj). Število dnevno prevoženih kilometrov od 110 do 250, hitrost od 24 do 27 kilometrov na uro. Ernst je razložil, da se je na pot odpravil sam, in potarnal, da soproga nad njegovim načrtom ni bila preveč navdušena, zato si je potovanje vendarle malce skrajšala. V Trogir je priletela z letalom.

Potrpežljivost

In če že govorimo o tujcih – ta je še bolj od daleč. Japonska policija je aretirala gospo, ki je nekdanjemu soprogu, zbiratelju glasbil, uničila dragoceno glasbeno zbirko: 54 violin in 70 lokov, skupaj vrednih skoraj 106 milijonov jenov oziroma 813.000 evrov. Štiriintridesetletna kitajska državljanka je vdrla v stanovanje nekdanjega moža v Nagoji in se lotila tistega, kar je imel najraje (in vsekakor raje kot njo). Najdragocenejša med glasbili je bila violina italijanskega izvora, vredna 384.000 evrov. Kot poročajo, je »pokol« zagrešila že v začetku leta 2014, ko se je z »ljubeznijo življenja« na sveže razšla. Ampak kdor čaka, dočaka. Aretirali so jo te dni, ko se je iz rodne Kitajske vračala v Tokio.