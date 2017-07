Potem ko so morali javni uslužbenci vračati preveč izplačane plače, do katerih je prišlo zaradi napak pri razvrščanju delovnih mest ob Virantovi plačni reformi leta 2008, jim jih bo zdaj država vrnila. Na ministrstvu za javno upravo so nam povedali, da skupaj s sindikati pripravljajo dopolnitev zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki naj bi bila dokončno usklajena prihodnji mesec, nato pa bo šel predlog novele v zakonodajno obravnavo. Pojasnili so še, da vrnitev ne bo avtomatična, ampak bo upravičenec moral za vračilo podati zahtevo. Rok vračila bo določen v zakonu.

Vračilo vrnjenih zneskov preveč izplačanih plač je javnim zavodom naložilo vrhovno sodišče, ki je decembra lani odločilo, da je za zakonitost in skladnost pogodb o zaposlitvi »odgovoren delodajalec« in da »kdor kaj plača, nima pravice zahtevati nazaj«. Vrhovno sodišče je kot »skrajno nenavadno« in »očitno protislovno« ocenilo tudi junija 2014 sprejeto novelo zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki je po sporazumu s sindikati omogočil poravnavo med delodajalcem in zaposlenim. Če je delavec poravnavo sprejel, je ob dogovoru z delodajalcem moral vrniti razliko za obdobje zadnjih desetih mesecev pred prenehanjem izplačevanja plače oziroma največ v višini dveh osnovnih plač, če dogovora ni bilo, pa je delodajalec lahko vložil tožbo za vračilo razlike za vse preveč izplačane plače za pet let nazaj. Ker so zahtevki delodajalcev znašali tudi po več tisoč evrov, nekateri celo do 20.000 evrov, se je seveda večina zaposlenih odločila za poravnavo.

Previsoke plače je prejemalo 3741 zaposlenih Na ministrstvu za javno upravo podatkov o tem, koliko javnih uslužbencev je vrnilo sredstva in kje, nimajo, je pa znesek zaradi dogovora s sindikati seveda bistveno nižji od dejansko preplačanih plač. Po ugotovitvah inšpektorata za javni sektor iz leta 2014 je namreč previsoke plače v prvih nekaj letih po plačni reformi prejemalo 3741 zaposlenih, od tega 930 v kulturi, nekaj manj kot 900 pa v zdravstvu. Skupna višina preveč izplačanih plač je znašala 7,3 milijona evrov bruto (v povprečju 1957 evrov na zaposlenega), od tega 3,4 milijona evrov v zdravstvu. Zaposleni so po dogovorih z vodstvi javnih zavodov do tedaj vrnili 820.000 evrov, javni zavodi pa so se odločili za tožbe zoper 988 uslužbencev v skupni višini 2,1 milijona evrov. Večino tožb (več kot 600) je v letih 2013 in 2014 vložil zavod za zaposlovanje, vendar pa jih je po prvih (zanj negativnih) odločitvah sodišč v letu 2015 umaknil. Sodišča so namreč ugotovila, da je zavod ob prevedbi plač v letu 2008 hkrati izvedel tudi reorganizacijo, zato bi lahko zahteval vračilo le pri napačno določenih plačah na novih delovnih mestih. Glede na takšno stališče sodišča (in tudi upravne inšpekcije) je zavod pri vnovičnem pregledu zaznal nepravilnosti (zlasti pri napačno določenih napredovanjih) pri skupaj 186 uslužbencih. Dogovor o vračilu so podpisali vsi razen enega, proti kateremu je zavod vložil tožbo, ki pa je bila po zgoraj omenjeni odločilni sodbi vrhovnega sodišča umaknjena. Od skupaj zahtevanih dobrih 150.000 evrov so omenjeni zaposleni do zdaj vrnili nekaj več kot 80.000 evrov, ki jih bo moral zavod zdaj seveda vrniti.

V UKC Ljubljana že vrnili polovico vrnjenih plač V ljubljanskem UKC je previsoke plače prejelo 209 ljudi, v glavnem srednjih medicinskih sester, ki so opravljale delo diplomiranih. Večina zaposlenih je sicer sprejela dogovor o poravnavi, vendar pa so se ob tem z zavodom dogovorili, da se jim znesek ob morebitni dobljeni tožbi na vrhovnem sodišču povrne. Na UKC Ljubljana so povedali, da so tako konec prejšnjega meseca že vrnili plače 113 zaposlenim v skupnem znesku 114.000 evrov neto, za vračilo plač 96 bolničarjev v višini 95.000 evrov pa se še usklajujejo s sindikati. Povračilo bodo ob plači za avgust 15. septembra prejeli tudi zaposleni na RTV Slovenija, kjer je v skladu z dogovorom iz leta 2014 vrnilo plače 561 zaposlenih v skupnem znesku 135.000 evrov.