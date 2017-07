Bolniki, ki v slovenskem javnem zdravstvu nimajo možnosti pravočasnega zdravljenja in diagnostike, se lahko odpravijo v tujino. Te poti za zdaj ne ubirajo prav množično. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) jim v primeru predolgih čakalnih dob priporočajo, naj vlogo za odobritev zdravljenja v tujini podajo, še preden se odpravijo čez mejo. Če za povračilo stroškov zaprosijo za nazaj, bo to morda pokrilo le del računa.

Nazaj je dobila manj kot tretjino zneska

Na agencijo Medico Veritas, ki posreduje med bolniki in izvajalci zdravljenj, se je pred časom obrnila bolnica z rakom ledvic. V Sloveniji bi na operacijo in pregled pred posegom čakala tri do štiri mesece, je pojasnila ustanoviteljica te agencije Gordana Kalan Živčec. Klinični center na hrvaški Reki je za uspešno operacijo zaračunal 4650 evrov. Na ZZZS so bolnici pozneje sicer pritrdili, da bi v Sloveniji čakala predolgo, a niso pokrili celega zneska računa s Hrvaške. Za operacijo je tako prejela 1528 evrov, 111 evrov pa za potne stroške.

Bolnikom, ki želijo ob predolgih čakalnih dobah v Sloveniji uveljaviti svoje pravice, sicer svetujejo postopek vnaprejšnje odobritve zdravljenja v tujini pri ZZZS, je povedala naša sogovornica. »Res pa je, da včasih o teh vlogah odločajo dolgo. Bolniki odidejo čez mejo in nekateri potem povračilo uveljavljajo za nazaj. Še posebej to velja, kadar je čas bistven. Ne gre le za razvoj bolezni, ampak tudi za bolnikovo stisko,« je dejala Gordana Kalan Živčec, nekdanja predsednica zdravniške zbornice.