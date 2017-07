Odgovor na vprašanje, zakaj je prišlo do prej omenjene rasti, je zelo enostaven. V zadnjih dveh desetletjih so dogodki na surovinskih trgih zelo pogosto tako ali drugače povezani s Kitajsko. Tudi zdaj je tako. Podatki o rasti kitajskega gospodarstva v drugem četrtletju letošnjega leta so pozitivno presenetili vlagatelje. Pozitivne so tudi novice, povezane z enim od ključnih porabnikov železove rude oziroma z jeklarsko industrijo na Kitajskem, ki je v prvi polovici letošnjega leta proizvedla 419,75 milijona ton jekla, kar je za 4,6 odstotka več kot leto prej. Če že govorimo o jeklarski industriji na Kitajskem, velja omeniti, da so cene jekla (in tudi povpraševanje) trenutno na visokih ravneh, kar koristi podjetjem iz industrije, ki z namenom doseganja še višjih prihodkov dodatno zvišujejo proizvodnjo jekla. Kot pozitivni dejavnik, ki vpliva na cene železove rude, se omenja tudi pomanjkanje visokokakovostne železove rude na trgu, čeprav so vse zaloge železove rude v kitajskih pristaniščih na izjemno visokih ravneh in so za 23,3 odstotka višje kot na koncu leta 2016.

Kot je že bilo omenjeno na začetku tega prispevka, so analitiki večinoma zadržani glede rasti cen železove rude. Med razlogi za zaskrbljenost navajajo pričakovano rast ponudbe železove rude, medtem ko lahko tudi podatki o povpraševanju na Kitajskem negativno presenetijo. Kdo bo imel prav – analitiki, ki napovedujejo padec, ali pa analitiki, ki ocenjujejo, da je trenutna situacija vzdržna – na to vprašanje je trenutno težko odgovoriti.

Ali je železova ruda kot mitološki feniks vstala iz pepela, je v tem trenutku še težko reči, vsekakor pa bo treba spremljati novice iz Kitajske in podatke o proizvodnji večjih rudarskih podjetij.