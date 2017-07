Za junijski pretep v parku v središču Maribora, v katerem je bila ena oseba zabodena v hrbet, se mora na sodišču zagovarjati 50-letni Marjan Dugi. Na včerajšnjem predobravnavnem naroku na okrožnem sodišču v Mariboru ni sprejel predloga tožilstva, ki je v primeru priznanja krivde zanj predlagalo dve leti in pol zapora.

Upokojeni Mariborčan, ki je v priporu od nesrečnega dogodka 6. junija, sicer ni zanikal napada z nožem na Davorja N., a, kot je dejal, »se ne čuti krivega«. Oškodovani, ki je zaradi tega utrpel hude telesne poškodbe, naj bi ga namreč pripravil do tega dejanja s tem, ko naj bi se stalno spravljal na šibkejše od sebe, jemal drugim zdravila in denar in podobno.