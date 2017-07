Potem ko so se z obalne ceste pešcem in kolesarjem letos umaknili avtomobili in je izolska občina v začetku junija na območju Rude ob obalni cesti med Izolo in Koprom že uredila tudi osemdeset parkirnih prostorov, se bodo prihodnji teden delavci lotili še urejanja sanitarij, pitnikov in prh. »Postavitev opreme bo dolgoročno pripomogla k bolj kakovostnemu preživljanju časa ob morju na izolskem delu obalne ceste,« so prepričani na Občini Izola.

Parkirišče odpirajo prihodnji teden Na novem parkirišču na območju Rude bodo prvi vozniki lahko parkirali že konec prihodnjega tedna. Parkiranje bo brezplačno za največ dvanajst ur, obiskovalci pa bodo morali uro prihoda na parkirišče ustrezno označiti, pojasnjujejo na občini. V nasprotju z brezplačnim parkiranjem bo uporaba novih sanitarij in tušev ob obalni cesti plačljiva. Za uporabo bodo morali tamkajšnji sprehajalci, rekreativci in kopalci odšteti predvidoma dvajset centov. Pitnik in prhe bo občina uredila v bližini tamkajšnjega Merkurja, medtem ko bodo na sredini območja izolskega dela ceste ob prhi in pitniku uredili še sanitarije. Tik pred začetkom koprskega dela ceste bo še ena postaja s pitnikom, prho in pitnikom za pse. Urbano opremo bodo delavci začeli urejati v ponedeljek, dela pa bodo potekala predvidoma do druge polovice avgusta.

Pozneje še klopi in stojala za kolesa V času del bo na območju kolesarske in intervencijske poti veljala zapora za promet. Kolesarji bodo tako začasno preusmerjeni na pas, ki je zdaj namenjen zgolj pešcem. Na občini zato uporabnike pozivajo k strpnosti in jih prosijo, naj bodo pozorni na soudeležence v prometu. Ker bodo gradbena dela potekala le med delovnikom, bodo ob sobotah in nedeljah uporabniki lahko nemoteno uživali v obalnem prostoru, kjer nameravajo na izolski občini v naslednji fazi preurejanja obalne ceste postaviti še klopi in stojala za kolesa.