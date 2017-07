Kaj se mi je zgodilo pred leti? Ponoči potujem z vlakom iz Kölna v Ljubljano. Zjutraj me zbudi hrup na Jesenicah. Ah, sem si rekel, malo še zadremam do Ljubljane. In ko se zbudim, pogledam proti hribom. Proti Karavankam, Storžiču. A glej ga, šmenta, hribov nikjer. Ne morem se načuditi. Sama ravnina. In preden uspem dojeti situacijo, vlak začne upočasnjevati in pred menoj se pojavi tabla Dobova!

Vidite, tako kot sem jaz pred leti prespal Ljubljano, so mnogi prespali družbeno in ekonomsko transformacijo. Kučanov Forum 21 kot tudi Zbor za Republiko sta samo še debatna krožka. »Kontinuiteta« je zgolj rdeča zastava, s katero SDS in NSi mahata, da bi laže aktivirala svoje volilce.

Resnični centri moči so State department, Bruselj, Angela Merkel, svetovne gospodarske korporacije, Vatikan, mednarodni finančni skladi. Kdor je pozorno opazoval naše premierje po izvolitvi, je lahko jasno opazil, da so po prvem obisku Bruslja v enem samem trenutku spremenili svojo politično paradigmo. In da so požrli večino svojih predvolilnih obljub.

Tam so jih postavili na trda tla. Wikileaks je pred nekaj leti razkril ameriške depeše z navodili za našo zunanjo politiko, spomnite se ministra Rupla, ki je brez sence dvoma počepnil pod ameriškim pritiskom in se podpisal pod falsificirani dokument o iraškem orožju za množično uničevanje. Spomnite se orkana, ki je aktiviral celoten slovenski politični vrh, ker je obstajala nevarnost, da bi nekaj ptujskih zanesenjakov blokiralo sprejetje Hrvaške v Nato. Pa še Jankovićev neuspeh v parlamentu: za ZDA je bil Janković neobvladljiv, zato je ameriški veleposlanik Mussomeli sklical k sebi koalicijo voljnih in kasneje so zmagovalca volitev zrušili v parlamentu. Spomnite se tudi bruseljskih namestnikov poduradnikov, ki so določevali naša milijardna vlaganja v banke. Pa še notranji centri moči: notarske zbornice, odvetniške zbornice, združenja malih delničarjev, zdravniške zbornice itd. Kontinuiteta? Milan Kučan, Forum 21? Odrastite že vendar!

Pa še to. Nedavno sem si ogledal ognjevito oddajo na Novi TV. Gost je večkrat izrekel stavek: »Strici iz ozadja in njihovi nečaki.« Sklepamo lahko, da se borci proti antikristu pripravljajo na čas, ko bodo Kučan, Zemljarič in še kdo umrli. Uvajajo se novi termini. Zelo inovativno. Treba je pač pripraviti nove simbole, na katere bo poslej usmerjen srd desnice. Tisočletni boj proti antikristu se nadaljuje.

Rado Krušič, Žalec