Vurberk in Pahor sta rešena

Vrnete se s počitnic, odprete tv-sprejemnik in zasledite izjemno novico: »Vurberk je rešen.« Prva asociacija je, da je neki mali padel v vodnjak in so ga gasilci rešili. Normalno, da je to brejking njuz. V blazni vročini se otroci mečejo v vodo. Eden se je pač v vodnjak. Na koncu živ in zdrav pozira pred kamerami. Objame ga župan ali pa predsednik države, ki potem čestita vsem tistim, ki so sodelovali v reševalni akciji.