Madonnini odvetniki so na sodišču trdili, da bi objavljeni podatki lahko ogrozili varnost deklic, prav tako bi lahko ustavili posvojitveni postopek. Sodišče je odločilo, da je medij vdrl v zasebnost Madonnine družine, ter mu naložilo plačilo odškodnine. Ni znano, za kakšno vsoto gre, je pa znano, da bo Madonna denar podarila otroški bolnišnici v Malaviju, ki jo je odprla pred kratkim in jo poimenovala po svoji starejši, prav tako posvojeni hčerki.

To je sicer že drugič v enem tednu, da se je morala Madonna boriti za ohranitev svoje zasebnosti. Pred dnevi je prav tako na sodišču dosegla, da so preprečili dražbo, na kateri so hoteli prodati ljubezensko pismo, ki ji ga je iz zapora poslal raper Tupac Shakur. Poleg tega je njen nekdanji prijatelj hotel na dražbi prodati še nekaj njenih spodnjic, krtačo z njenimi lasmi in staro beležko. Madonna je bila zgrožena nad tem, saj sploh ni vedela, da so ji odtujili pismo, v katerem Tupac končuje njuno razmerje, češ da zanjo ni dobro, da se videva s temnopoltim moškim, on pa mora ohraniti svoj imidž in tudi ni dobro, da se videva z uspešno belo pevko. Tupaca so leto dni kasneje umorili.