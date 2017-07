Kako tudi ne bi bilo, saj je ravno Škodin kodiaq avtomobil, ob katerem preostali koncernski štirikolesniki počasi izgubljajo svoj smisel in namen. In da, kodiaq ne hodi v zelje le recimo audiju Q5, ampak še kateremu drugemu koncernskemu modelu. Zato se ga ti in tudi drugi tekmeci lahko upravičeno bojijo. Le kako se ga ne bi, ko pa ima vso najsodobnejšo tehnologijo, koncernsko tehniko z motorjem in menjalnikom na prvem mestu, všečen videz in ogromno prostora ob sprejemljivih zunanjih merah. A pojdimo lepo po vrsti.

Kodiaq je nov član Škodine družine, ki trenutno jadra na krilih uspeha segmenta križancev. Sodobna oblika mu daje svojevrsten čar, poleg tega meri v dolžino 4,7 metra in premore kar 720-litrski prtljažnik. A kljub tem meram ostaja okreten in obvladljiv avtomobil. Njegov brat po tehniki, ampak res le po tem, Audijev Q5, je malce drugačen kaliber, saj se že zaradi genskega izvora spogleduje z večjo prefinjenostjo in kančkom več prestiža. Česar mu ne smemo oporekati niti zanikati, saj svojo nalogo opravlja odlično. Audi je celo nekaj malega krajši (4,66 metra), a ima daljšo medosno razdaljo (282:279 centimetrov), kar pa se v notranjosti ne pozna. Nasprotno, kodiaq deluje večje, udobneje, prostorneje (tudi audijev prtljažnik je s 550 litri bistveno manjši), kar je po svoje presenetljivo, po drugi strani pa tudi ne. Ob tem njegova ergonomija ne zaostaja veliko za precej prestižnejšim Q5, ki pa ima eno prednost, in sicer nekoliko učinkovitejši infosistem, ki je uporabniku prijaznejši, čeprav tudi kodiaqovemu ne moremo očitati veliko »minusov«.

Med vožnjo oba delujeta mirno in tiho, so pa v kodiaqu vseeno malce bolj varčevali z izolacijskimi materiali, a je potovanje z njim vseeno več kot prijetno, še za odtenek prijetnejše pa je v Q5. Kar pa ima tudi svojo ceno, o kateri bomo več povedali kasneje. Položaj za volanom je pri obeh naravnost idealen, svoje prispevata udobna sedeža, ki sta bila v obeh vozilih električno nastavljiva, tako da ustrezen položaj za volanom pri vozniku ne more biti vprašljiv. Za voznika je kodiaq tudi malce preglednejši, seveda pa svoje naredi še kamera za vzvratno vožnjo, za lažje in varnejše manevriranje pa je tukaj še sistem zaviranja v sili, ki preprečuje, da bi zadek vozila kam »naslonili«, kamor ni treba. Preizkušeno sistem deluje odlično.

Pri motorjih v resnici ni velike razlike. Oba testna kandidata sta bila opremljena z dvolitrskim dizelskim štirivaljnikom s 190 konji (140 kilovati) in oba sta imela 7-stopenjski samodejni menjalnik z dvema sklopkama, ki deluje odlično. Pa vendar je deloval kodiaq za odtenek poskočnejši, živahnejši, kot da bi se Q5 nekako sramoval vseh svojih konjev. Kar se je na koncu poznalo tudi pri porabi, katere del gre seveda tudi na račun aerodinamike, na drugi strani pa je možno kodiaqa tudi bolj obremeniti s prtljago. Audi Q5 je vseeno porabil nekoliko manj, na testu 7,2, kodiaq pa 7,8 litra goriva na 100 kilometrov. A z zmernejšo vožnjo je možno tudi to številko pri obeh priviti navzdol, pa tudi sicer sta to povsem sprejemljivi porabi, če upoštevamo, kaj morata motorja pravzaprav premikati.

Pri opremi ni veliko dodati, Q5 sicer nosi oznako basis, ki zadovoljuje tako z vidika varnosti (ABS, ESP, zračne blazine in zavese, ksenonske luči) kot udobja (samodejna klimatska naprava, nastavitev različnih načinov vožnje). Kodiaq je zgodbo nadgradil, paket style je že sam po sebi zelo bogat (aktivni tempomat, pametni ključ, senzorji spredaj in zadaj, samodejno zaviranje v sili in zaščita za pešce), testni pa je imel dodano še tretjo vrsto sedežev. In da, oba sta imela štirikolesni pogon. V osnovi tako Q5 stane 48.050 evrov, kodiaq pa je veliko cenejši s 35.496 evri. A ne glede na to, katerega si zaželite, je dejstvo, da kodiaq zelo hodi v zelje prestižnejšemu Q5. Pogledi iz Audijeve uprave in prodaje bodo proti Škodini v prihodnje lahko malo manj prijazni.