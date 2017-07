Teden libijske diplomacije, usmerjen predvsem v poskuse upravljanja sredozemske migracijske poti, se je za Francijo in Italijo končal z mešanim izkupičkom. Sprva je francoski predsednik Emmanuel Macron dosegel presenetljiv zunanjepolitični dogovor, ki je vlil nekoliko upanja, da se utegne zapletena državljanska vojna v Libiji počasi premakniti z mrtve točke. Dogovor o premirju in izvedbi predčasnih volitev med premierjem mednarodno priznane libijske vlade Fajezom Al Saradžem in generalom Kalifo Haftarjem, ki podpira drugo vlado na vzhodu države, se je že v naslednjih dneh izkazal kot krhek dogovor, s katerim še zdaleč niso bila odpravljena nesoglasja med glavnima libijskima rivaloma.

Slabo premišljena Macronova zamisel

Macron je namreč naslednji dan nadaljeval svojo diplomatsko ofenzivo, s katero je razburil sosednjo Italijo, kamor iz Libije po sredozemski poti prihaja največ migrantov. Še v avgustu naj bi Francija na jugu Libije, v Nigeriji in Čadu vzpostavila tako imenovane hot spote, posebne centre po vzoru sprejemnih centrov za migrante v Italiji in Libiji, kjer bi na lastno pest ali pa z evropsko pomočjo preverjala, ali so ti migranti sploh upravičeni do azila. S takšnim predhodnim preverjanjem naj bi tiste, ki ne bi imeli možnosti za azil, odvračali od »norega in nevarnega prečkanja sredozemskega morja«, kot se je izrazil Macron.

Njegova zamisel je presenetila evropsko komisijo, ki si sicer zaradi nasprotovanja držav članic za zdaj neuspešno prizadeva vzpostaviti zakonite poti preseljevanja prosilcev za azil iz Afrike. Številni strokovnjaki so opozarjali, da bi vzpostavitev hot spotov v Libiji brez mirovnega dogovora med spopadajočimi se stranmi le poslabšala varnostne razmere in dodatno ogrozila migrante. Tudi iz Rima, ki se tudi preskuša kot mirovni posrednik v svoji bivši koloniji, je prišel negativen odziv, češ da se Francija ne more tega vprašanja lotevati na improviziran način. Elizejska palača se je le nekaj ur po Macronovi napovedi potegnila nazaj in sprejela varnostne pomisleke. Namesto vzpostavitve hot spotov v avgustu bodo ta mesec v Libijo, Niger in Čad poslali posebno misijo, ki bo preverila, kakšne so možnosti za vzpostavitev takšnih centrov.