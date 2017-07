»Najin lepi fantek je odšel. Ponosni smo nate, Charlie,« je otrokova mama Connie Yates dejala za britanski Daily Mail.

Charlie se je boril z izredno redko mitohondrijsko boleznijo, ki povzroča postopno slabljenje mišic in možganske poškodbe. Britanski zdravniki so ocenili, da ni v njegovo korist, če ga ohranjajo pri življenju, zato so predlagali izključitev naprav. Dojenček je namreč dihal zgolj s pomočjo naprav, bil je slep in gluh, pa tudi požirati ni mogel.

Starša se z odločitvijo zdravnikov nista strinjala, zato sta za pomoč prosila sodišče. Želela sta ga namreč peljati v ZDA na eksperimentalno zdravljenje. Sodišče je njuno prošnjo zavrnilo. Neuspešen sodni boj sta po petih mesecih v ponedeljek končala, saj je ameriški zdravnik povedal, da po pregledu novih posnetkov dečka ni več pripravljen zdraviti. Zatem sta želela, da bi zadnje dneve preživel doma, vendar se je na koncu sodišče odločilo za premestitev v hospic.

Primer je doživel odzive po vsem svetu. Donald Trump je prek twitterja sporočil, da bi dojenčku z največjim veseljem pomagal, papež Frančišek pa je dejal, da naj bo staršem dovoljeno narediti vse, kar je v njihovi moči, da pomagajo otroku.