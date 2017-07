Tudi lani je tako že sedmo leto zapored (izjema sta bili krizni leti 2008 in 2009) globalna proizvodnja vozil v primerjavi z letom poprej rasla, še osmo leto zapored pa so največ avtomobilov izdelali na Kitajskem.

94,976.569 osebnih in komercialni vozil je znašala lanska svetovna proizvodnja, kar pomeni 4,5-odstotni prirastek v primerjavi z letom poprej.

14,5 % je lani znašala rast proizvodnje vozil na Kitajskem, ki je že nekaj let država z daleč največjo proizvodnjo na svetu. Lani so tam tako naredili 28.118.794 vozil, pri čemer je zanimivo, da je še pred vsega desetimi leti Kitajska po proizvodnji dosegala komaj polovico tiste v ZDA in na Japonskem in je bila na ravni nemške. Omenjena številka pa pomeni tudi, da so na Kitajskem lani naredili bistveno več avtomobilov kot v celotni Evropi (s Turčijo in Rusijo) skupaj. Tu je bilo lani namreč izdelanih 21,699.589 vozil, od tega velika večina, slabih 19 milijonov, v državah Evropske unije. Poleg tradicionalno največje proizvajalke Nemčije so več kot dva milijona vozil v Evropi izdelali še v Franciji in Španiji, več kot milijon pa v Italiji, Veliki Britaniji, na Češkem, Slovaškem, v Rusiji in Turčiji.

Evropa je bila kljub vsemu med celinami po proizvodnji na drugem mestu.

V vseh Amerikah skupaj (Severna, Srednja in Južna) so namreč izdelali slab milijon vozil manj kot v Evropi (20.854.138), v Afriki pa vsega skupaj slab milijon (901.628). To torej pomen, da na Azijo odpade več kot polovica vse svetovne proizvodnje vozil (51.521.214). In Slovenija? Pri nas smo lani izdelali 133.702 vozil, vsa so bila osebni avtomobili. To je 610 avtomobilov ali 0,5 odstotka več kot leto poprej.