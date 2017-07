V Venezueli bodo v nedeljo potekale sporne volitve v ustavodajno skupščino, ki bodo po trditvah kritikov dokončno ustoličile avtoritarni režim predsednika Nicolasa Madura. Slednji nasprotno obljublja, da bodo volitve državo z največjimi zalogami nafte na svetu popeljale v lepšo ekonomsko prihodnost in zagotovile družbeni mir.

Kaj vse natančno bo 545-članska ustavodajna skupščina počela, ni jasno, v vsakem primeru pa bo to organ pod nadzorom Madura, saj opozicija volitve bojkotira in nima svojih kandidatov. Načeloma naj bi skupščina spremenila ustavo, spisano leta 1999 pod vodstvom še vedno precej priljubljenega pokojnega predsednika Huga Chaveza, ki je v nasprotju Madurom za spremembo ustave dobil mandat Venezuelcev na referendumu. Omenja pa se še več drugih potez novega organa, ki bi utrdile Madurov režim. Lahko bi deloval kot novi parlament in bi torej nadomestil aktualnega, ki je edini oblastni organ v državi, v katerem ima opozicija večino. Omenja se tudi možnost ustanovitve komisije za mir in pravičnost, ki bi ugotavljala odgovornost za nestabilnost v državi, in ni težko uganiti, na koga bi padla krivda. Razmišlja se tudi, da bi ustavodajna skupščina aktualnim poslancem odvzela imuniteto in posegla v urad glavnega tožilca, ki je postal Madurov kritik.

Takšni ukrepi bi še zaostrili že tako izredno napete odnose med oblastjo in opozicijo. Precejšnja je tudi razklanost med nižjimi ter srednjimi in višjimi sloji ter med urbanimi središči in ruralnimi območji, v katerih ima Maduro več podpore.

Ali na referendum ali ob službo Ker opozicija volitve v ustavodajno skupščino bojkotira, je rezultat znan vnaprej. Med 6000 kandidati so namreč v ogromni večini Madurovi socialisti ali ljudje, ki so jih prepričali v kandidaturo. Kritiki trdijo, da bo že sama sestava ustavodajne skupščine nezakonita. 364 poslancev bodo namreč izbrali tako, da bo vsaka občina izvolila enega, prestolnice vsake od 23 zveznih držav pa dva. Vendar občine nimajo približno enakega števila prebivalcev, precej več jih je v Maduru naklonjenih ruralnih območjih. Preostalih 181 članov skupščine bodo izbrali iz različnih skupin (delavskih svetov, študentov, kmetov…), ki so tudi naklonjene Maduru. Slednji ima med Venezuelci približno dvajsetodstotno podporo, ankete pa tudi kažejo, da sedemdeset odstotkov Venezuelcev nasprotuje nastanku ustavodajne skupščine. Vendar iz vsaj dveh razlogov ni pričakovati, da bo udeležba na volitvah zelo nizka. Prvi je ta, da oblast državne uslužbence sili k udeležbi in jim grozi z odpuščanjem, če ne bodo glasovali. Brez dlake na jeziku je takšne pritiske izustil sam Maduro. Z več koncev države poročajo, da so ljudje že ostali brez dela, ker niso hoteli podpisati zaveze, da bodo glasovali. Oblast je vzpostavila tudi sistem, da bo lahko ugotavljala, kdo je prišel na volitve in kdo ne. In ker je država v Venezueli največji delodajalec, že samo to Maduru zagotavlja znatno udeležbo, pa čeprav četrtina vprašanih v anketah pravi, da sploh ne ve, kaj ustavodajna skupščina je. Drugi razlog, ki bo višal udeležbo, je ta, da del revnejših slojev, ki živi v hudi stiski, verjame Maduru, da se po volitvah vendarle obetajo boljši časi. Kar je sicer zelo vprašljivo, saj Mednarodni denarni sklad ocenjuje, da bo letošnja inflacija v državi 720-odstotna, v prihodnjem letu 2000-odstotna, ekonomija pa se bo v triletnem obdobju skrčila za 30 odstotkov.