Pri moškem, ki so ga identificirali kot Palestinca, so obstajali znaki radikalizacije. Oblasti so ga namreč obravnavale kot islamista, niso pa ocenili, da je lahko nevaren, je pojasnil Grote.

Preiskovalci še vedno niso prepričani, kateri od obeh motivov je bil glavni povod za napad z nožem, v katerem je bil ubit moški, ranjenih pa je bilo sedem ljudi. Grote je še dodal, da nihče od poškodovanih ni več v smrtni nevarnosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po sedaj znanih informacijah je napadalec po vstopu v supermarket v četrti Barmbek več ljudi napadel z nožem in pri tem ubil 50-letnega Nemca in ranil pet drugih - 50-letno žensko in štiri moške stare od 19 do 64 let. V napadu je bil ranjen tudi 35-letni moški, ki je poskušal obvladati napadalca. Med ranjenimi jih je več utrpelo hude poškodbe. Policija je napadalca po napadu aretirala.

Hamburški župan Olaf Scholz je v petek o »zahrbtnem napadu« dejal, da je domnevni napadalec tujec, ki so ga oblasti skušale deportirati, vendar ni imel potrebnih dokumentov. »Še bolj sem jezen, ker je osumljenec oseba, ki je v Nemčiji zaprosila za zaščito in potem svojo jezo uperila proti nam,« je dodal župan.