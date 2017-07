»A je tisto granata?« sem nedolžno vprašal učiteljico Adrijano, ki je bila zaradi nepredvidljivega obnašanja do mene strogo razpoložena tudi v bolj normalnih situacijah. Z roko sem otipal, koliko je velika.

»A si prav moral?« me je obtožujoče potegnila nazaj, kot da sem česa kriv. Tudi sam sem se takoj počuti krivega. Odkar sem shodil, so mi zabičevali, da se rjavih kosov kovine okroglih oblik, ki tičijo v grmih, ne sme dotikati. Tudi videti jih nisi smel. Že pogled nanje je bil smrtonosen. Pokazati nanje v grmu v bližini šole je bilo katastrofalno. Odrasli so vedeli, da so nekaj naredili hudo narobe, in so krivdo valili na otroke.

V Soški dolini je bila to sicer stara in častitljiva tradicija. Šel si v hrib, da bi našel bombo. Pot je bila dejanje prehoda iz obdobja otroštva, ko še nisi vedel, kaj delaš, v obdobje, ko si vedel, kaj delaš, in si tudi dobro vedel, da delaš narobe. Da se tega res ne sme delati. Tu pa tam si slišal, da so znanca iz sosednje šole pokopali, ker je naletel na neeksplodirano granato in se mu je zdelo, da ji bo lahko odvil detonator, zato jo je nesel v dolino. Ker s seboj ni imel klešč ali kakšnega drugega orodja, se je detonatorja lotil kar s kamnom. Nekateri znanci so bili slepi in so imeli moder obraz od smodnika. Ali pa so imeli samo eno roko. Zanje je bil v veljavi tudi ustrezno birokratski strokovni izraz. Invalidi po vojnem materialu.

»Našel je bombo,« je bilo edino pojasnilo, ki ga je bilo mogoče slišati, skupaj s strogim pogledom, ki je govoril, da naj ti kaj takega ne pade na pamet. Pa vendar si jo šel iskat.

Najti bombo