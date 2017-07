Zlorabljanje Slovenske vojske: v politični golaž namočeni vojaki

Slovenske vojašnice so bile že do zdaj objekt, v katerem so politiki s potencialnimi volilci namakali kruh v golaž. Tudi orkester Slovenske vojske je doslej že zaigral kateremu od politikov. A tega, da bi kuharji Slovenske vojske s skoraj dvajsettonsko opremo kuhali za regijsko srečanje ene od največjih političnih strank v državi, še nismo videli. Se je v Lepeni zgodila največja zloraba Slovenske vojske v politične namene do zdaj?