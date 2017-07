Možganska operacija kitarista

Skoraj polovico glasbenikov zaradi igranja glasbil kdaj doleti kakšna od poklicnih bolezni, toda le en odstotek jih zaradi ponavljajočih se gibov zboli za distonijo. Za to nevrološko boleznijo je obolel tudi 37-letni indijski kitarist Abhišek Prasad, ki skorajda ni več mogel premikati treh prstov na roki. Zaradi nevrološke blokade pri bolnikih z distonijo prihaja do krčev in nenormalnih gibov okončin. »Mislil sem, da so prsti trdi zaradi čezmernih vadb. Naredil sem pavzo in nato ugotovil, da krči v prstih niso popustili. Nekateri zdravniki so mi dejali, da gre za mišično utrujenost, in mi dali tablete proti bolečinam, multivitaminske tablete, antibiotike ter me poslali na psihoterapijo,« se je spominjal. Šele pred devetimi meseci je zdravnikom uspelo diagnosticirati pravo bolezen, distonijo. Pred dnevi je Prasad postal osmi pacient na svetu, na katerem so z lokalno anestezijo in pri polni zavesti pacienta izvedli operacijo na možganih. Medtem ko so mu zdravniki s tehniko radijskih valov žgali tiste nevrološke kanale v možganih, ki so kitaristu onemogočali normalno igranje glasbila, se je Prasad oklepal svoje kitare in brenkal po strunah. Na ta način je s svojimi odzivi zdravnikom pomagal, da so sproti videli, kje natanko morajo poseči v njegove možgane, da se bo glasbeniku izboljšal otip strun. Na operacijski mizi je Prasad ležal debelih sedem ur, in vse to s svojo kitaro v rokah. Ko so se še šestič lotili zažiganja blokiranih nevroloških kanalov, so se prsti Prasadu čudežno sprostili. Teden dni po operaciji že dobro okreva, z normalnimi vajami na kitari pa naj bi začel čez nekaj tednov.