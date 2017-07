V želji po samoobrambi in obrambi svoje družine po orožju vse pogosteje posegajo temnopolte ženske, in to iz vseh slojev družbe. Tečaji ravnanja z orožjem in streljanja so polno obiskani. Po podatkih Raziskovalnega centra Pew orožje sicer poseduje zgolj 16 odstotkov temnopoltih žensk, v primerjavi s 25 odstotki belopoltih predstavnic nežnejšega spola. Ameriška tiskovna agencija AP se je zdaj lotila portretiranja temnopoltih žensk, ki so se odločile, da v njihovo hišo zaradi več varnosti pride orožje. Kot kažejo javnomnenjske raziskave, se je v zadnjih letih med temnopoltim prebivalstvom skorajda podvojil delež tistih, ki menijo, da posedovanje orožja izboljša njihovo varnost in da jih ne ogroža.

Ena izmed novih lastnic pištole kalibra 9 mm je ginekologinja Janella Thomas-Burse. Čeprav je imela 53-letna zdravnica vedno zadržke glede orožja, se je slednjič odločila za posedovanje pištole, da bi se počutila bolj varno. Štiriinštiridesetletna Daphne Jordan, zaposlena v biotehničnem podjetju, se je za pištolo Walther PK380 odločila zato, ker so jo pred leti oropali. Sklenila je, da bo obnovila znanje streljanja, ki ga je pridobila v strelskem krožku v srednji šoli.

A tega ni hotela početi sama, zato se je odločila, da bo postala vaditeljica streljanja in da bo tudi drugim ženskam pomagala skrb za varnost vzeti v lastne roke. Za takšen korak se je odločila tudi 40-letna Markysha Clarke, bančna uslužbenka. Že večkrat je odšla vadit streljanje, a se nikoli ni počutila dobro. Pred mesecem dni se je dokončno odločila, da si priskrbi pištolo. Skrbi jo predvsem to, kako varna bo, če jo bo kdaj na cesti ustavila policija.