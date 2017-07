Pred dnevi je namreč sodišče razsojalo o primeru danes 72-letne Marie Morias, ki je morala zaradi ginekoloških težav leta 1995 na operacijo v bolnišnico Alfredo de Costa v Lizboni.

Operacija ni potekala gladko, poškodovali so ji namreč enega od živcev, zaradi česar je Portugalka pozneje trpela za hudimi bolečinami med spolnimi odnosi, začel ji je uhajati urin, težave je imela tudi pri hoji in sedenju. Moriasova, sicer mati dveh otrok, je bolnišnico tožila. Sprva uspešno.

Sodišče na Portugalskem ji je zaradi fizičnih in psihičnih bolečin prisodilo odškodnino v višini 96.000 evrov. Toda po pritožbi bolnišnice je drugostopenjsko sodišče njeno odškodnino zmanjšalo za 56.000 evrov, ker so sprejeli precej za lase privlečeno obrazložitev.

»Ne sme se pozabiti, da je bila tožeča stranka v času operacije stara že 50 let in je imela dva otroka. To je starost, v kateri seks ni več tako pomemben kot v mlajših letih. Njegov pomen se s staranjem zmanjša,« so zapisali sodniki.

Moriasova se s takšno obrazložitvijo ni hotela sprijazniti in je vložila tožbo na evropskem sodišču, ki ji je zdaj dalo prav. Portugalsko sodišče je sodilo s predsodki, so ugotovili na evropskem sodišču za človekove pravice in Moriasovi prisodili sicer simbolično odškodnino v višini dobrih 3000 evrov. V sodbi se je sodišče sklicevalo na dva primera neuspešnih operacij pri moških na Portugalskem, zaradi katerih sta postala impotentna. Ko se je zanju ugotavljalo, kakšen šok pomeni izgubljena možnost imeti spolne odnose, je bilo nepomembno, koliko sta stara in ali že imata otroke.