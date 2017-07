Otroci gospodarske rasti

Med nedavnimi »ekološkimi« požari na Vrhniki, v Ljutomeru, Lendavi in dolenjskem Zalogu ter letošnjo visoko rastjo slovenskega gospodarstva na prvi pogled ni nobene povezave. Tudi na drugi pogled ne. Toda časovna korelacija je simbolična in pomenljiva hkrati. Obrati za predelavo (v glavnem nevarnih) odpadkov so bili očitno prepolni, njihovo skladiščenje pa zato v pomembnem delu neprimerno. Bili so Kemis, Eko Plastkom, Ecos in Ekosistemi, torej svojevrstna slika in prilika visoke gospodarske rasti. Zaradi nje so že nekaj časa obratovali onstran zmogljivosti in se začeli »pregrevati«. Dokler ni dobesedno zagorelo.