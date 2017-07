Najvišja slovenska vas je Torka (1160 metrov) v občini Železniki (krajevna skupnost Sora). V vasi so tri hiše, vendar brez stalnih prebivalcev. V tej krajevni skupnosti so še tri skoraj izpraznjene vasi: Zgornje Danje (1099 metrov), Zabrdo (1092 metrov) in Podporezen (1096 metrov).

V njih je uradno prijavljenih štirinajst ljudi, v resnici jih tam stalno živi še manj, čeprav nad tisoč metri naj ne bi bilo greha. Vasi Zgornje Danje, Torka in Zabrdo so se začele prazniti sredi 60. let prejšnjega stoletja, ko so v dolini (v Železnikih) zgradili tovarne in ko so posledično zaprli šolo v Zabrdu. Zdaj se življenje po kapljicah vrača tja gor. Zelo živahno pa je v bližini, v Davči, najdaljši in po mladosti ljudi najmlajši slovenski vasi, ki je prav tako v občini Železniki, razprostira pa se na nadmorski višini med 850 in 1110 metri. Ima 290 prebivalcev, samo Gartnerjevi jih imajo 15 (z babico vred), saj imajo kar 12 otrok.

Štiri mesece ne vidijo sonca, pa niso slabe volje

Otroški živžav se razlega tudi iz domov solčavskih gorjanov. Županja Solčave Katarina Prelesnik je na to ponosna. »Ljudje se k nam priseljujejo. Zelo sem vesela, ko me pokličejo mladi, ki bi se radi naselili tukaj in začeli kakšno dejavnost. Smo odmaknjeni od mestnih središč, zato potrebujemo več energije, da pridemo do nečesa, kar je Ljubljančanu samoumevno. Sliši se smešno – bankomati so v Ljubljani za vsakim vogalom, mi pa smo morali lani prispevati denar za to, da nam ni Nova Ljubljanska banka ukinila edinega bankomata v občini. Tudi pojmovanje razdalj je povsem drugačno. Solčavanu do Celja ali Ljubljane ni daleč, v obratni smeri pa je dostikrat predaleč,« poudari Prelesnikova, ki vodi občino s prelestnimi pogledi na Kamniško-Savinjske Alpe in Karavanke.

Ti vršaci nižje ležečim predelom med Solčavo in Logarsko dolino sonce sicer »ugasnejo« že okoli 17. ure, pozimi jim ga za tri, štiri mesece sploh ne »prižgejo«, a zaradi tega po besedah Katarine Prelesnik domačini niso prav nič slabe volje. »Ker smo prikrajšani za sonce, moramo imeti več druge energije, znamo pa ceniti prekrasno naravo, ki nas obdaja,« pravi dobrovoljna županja in nadaljuje: »Sem šla k zdravnici, pa mi je rekla: zaradi pomanjkanja sonca vsem Solčavanom priporočam uživanje vitamina D.« Sicer pa utegne biti na Solčavskem križ tudi z zdravstveno oskrbo. »Najbližji zdravnik je v Lučah, ki so iz središča Solčave oddaljene sedem kilometrov. To še gre, hudo pa bo, če nam bodo leta 2019 v Nazarjah ukinili nujno medicinsko pomoč in bo treba v Velenje 50 kilometrov daleč. Z najvišje kmetije je to poldrugo uro vožnje,« odločevalce opozarja županja.

Na državni ravni je samo v zadnjih treh letih ugasnilo 2314 kmetij ali 2,1 na dan, na Solčavskem nobena že desetletja, čeprav jih je več kot polovica (27) nad tisoč metri nadmorske višine. Svoje nižje ležeče kolegice krepko prekašajo tudi po velikosti: solčavska kmetija v povprečju obsega 130 hektarjev, medtem ko je državno povprečje pičlih 6,8 hektarja. Čeprav je Solčava z le 521 prebivalci ena naših najbolj miniaturnih občin, se lahko pohvali še z nekaj rekordi. Izletniška kmetija Bukovc pod Raduho je s 1327 metri najvišja kmetija v Sloveniji, Klemen Matk pa s 700 hektarji površin eden največjih kmetov, saj je med drugim lastnik 2203 metre visoke Mrzle gore. Od nje sicer nima koristi, ker gozd tako visoko ne raste, gamsov, vrednih med 800 in 2000 evri, pa na svoji gori ne sme loviti, saj mu država ne podeli lovne pravice. Da bi bila mera polna, mu je vlada pred štirimi leti, ko jo je vodila Alenka Bratušek, poskušala za strmo in težko dostopno skalovje zaračunati nepremičninski davek, a se je s tem projektom tako zaletela in zapletla, da tega davka Slovenija še danes nima. Šli smo preverit, ali je Klemen Matk vmes svojo mogočno goro nemara prodal.