Rusko zunanje ministrstvo je zahtevalo od Washingtona, da zmanjša število svojih diplomatov v njihovi državi na 455 ljudi, kolikor jih ima tudi Moskva v ZDA, potem ko jih je decembra lani Barack Obama 35 izgnal. Gre za prvi neposreden odgovor Kremlja na kongresno odločitev, da obstoječe sankcije proti Rusiji zaradi aneksije Krima in lanskega domnevnega vmešavanja v ameriške predsedniške volitve spremeni v zakon. Pred mesecem strankarsko usklajeni dogovor o tem je najprej potrdil predstavniški dom, danes pa skoraj soglasno še senat, s čimer sta predsedniku Donaldu Trumpu iz rok vzela vsakršno realno možnost, da zaradi napovedanega resetiranja odnosov z Moskvo na sprejeto zakonodajo odgovori z vetom. Če bi to storil, bi ga namreč kongres zlahka preglasoval z dvotretjinsko večino.

Obamova administracija je po krimskem referendumu leta 2014, ki je za mednarodno skupnost večinoma nezakonit, skupaj z Evropsko unijo sprejela niz gospodarskih ukrepov proti ruskim posameznikom in podjetjem, ki so povezani s separatisti na ukrajinskem vzhodu. V odgovor na navedbe ameriških obveščevalnih služb, da so računalniški hekerji s podporo ruske vlade skušali režirati izid ameriških predsedniških volitev, pa je Obama decembra zaprl dve ruski diplomatski izpostavi v ZDA in izgnal 35 ruskih diplomatov. Skozi tako imenovano rusko afero se je vseskozi postavljalo vprašanje, kakšen je Trumpov odnos s Kremljem, tudi zato, ker je že med volilno kampanjo izrekal naklonjenost ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in napovedoval izboljšanje odnosov. Njuno nedavno srečanje na vrhu G20 v Hamburgu ni prineslo opaznega preboja, je pa bilo veliko daljše od predvidenega. Pozneje se je razkrilo, da se je Trump k Putinu presedel tudi na daljši klepet med uradno večerjo.