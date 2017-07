Sedemintridesetletni nekdanji igralec Los Angeles Lakers je svoje občutke po travmatični izkušnji strnil na portalu Players' Tribune in hkrati potrdil, da je trenutno "čist", čeprav bitka z zasvojenostjo zanj še ni povsem končana.

V zapisu se je spomnil šoka, ki ga je doživel, potem ko se je nepričakovano zbudil v bolnišnici: »V nekem trenutku je v mojo sobo stopil zdravnik in mi povedal, kaj se je zgodilo. Rekel mi je, da sem bil zadnje štiri dni v komi in da je čudež, da sem sploh še živ. Takrat nisem mogel govoriti, samo pokimal sem mu, češ, da ga razumem,« je zapisal Odom, ki je veliko medijske pozornosti pritegnil s pojavljanjem v priljubljenem resničnostnem šovu žene Khloe Kardashian in njene družine.