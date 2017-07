Leta 1982, ko sta se Barca in Real nazadnje pomerila v tujini, je bilo za tekmo tako malo zanimanja, da prenosa iz Venezuele v Evropo sploh ni bilo. A tokrat je povsem drugače. Srečanje se je sprevrglo v ogromen globalen medijski dogodek, ki je navdušil tudi ljubitelje nogometa onkraj luže in poskrbel, da bo ekshibicijski mednarodni turnir prvakov, na katerem poleg španskih velikanov sodelujejo še Juventus, Roma, Manchester City, Manchester United, Tottenham in PSG, na športnem koledarju ostal še mnoga leta.

Televizijska mreža ESPN je na jug Floride poslala ekipo 25 poročevalcev in novinarjev, ki skrbijo za čim boljši prenos dogajanja. Njihova priljubljena dnevna oddaja Sports Center se je kar preselila v Miami in čas za nogomet v tednih, ko lige NFL, NBA in NHL mirujejo, ne bi mogel biti boljši. Tekma med Barcelono in Realom, Barcelona je ta čas na turnirski lestvici na prvem, Real pa na zadnjem mestu, je že dolgo časa razprodana, vstopnice pa na črnem trgu trenutno dosegajo 900 dolarjev. Tekmo si bodo na nedavno obnovljenem domovanju ekipe NFL Miami Dolphins v živo ogledali navijači iz več kot 50 držav. Tudi turistične agencije so imele na voljo posebne pakete El Clasico za navijače z vstopnico in prenočitvijo v luksuznem hotelu v South Beachu, kjer se cena nočitve začne pri 750 dolarjih na noč. Paketi so kljub temu pošli za med.