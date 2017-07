Petčlansko pakistansko vrhovno sodišče je s soglasno odločitvijo odstavilo 67-letnega premierja Navaza Šarifa, potem ko so tako imenovani panamski dokumenti že lani razkrili, da so njegovi otroci preko podjetij v davčni oazi kupili stanovanja v eni najdražjih londonskih ulic. Preiskava posebne komisije, ki se je po dveh mesecih z 275 strani dolgim poročilom končala 10. julija, je pokazala, da premier in njegovi otroci ne znajo pojasniti, od kod jim tolikšno premoženje. Proti njim bo sledil kazenski postopek. Šarif je takoj odstopil in s tem pokazal, da spoštuje odločitev sodišča. Obenem je napovedal spodbijanje sodbe.

Njegova stranka Muslimanska liga mora zdaj izbrati začasnega premierja, ki bo vladal do parlamentarnih volitev leta 2018. Težko priborjena politična stabilnost v dvestomilijonskem Pakistanu pa je znova dvomljiva. Vodja opozicije Imran Kan bo gotovo organiziral silovite demonstracije proti vladi, pakistanska vojska pa je v času nestabilnosti že večkrat izvedla državni udar, nazadnje v letih 1977 in 1999. Sedanja politična kriza je toliko bolj obžalovanja vredna, ker je priljubljeni Šarif Pakistanu omogočil napredek na vseh področjih. Terorizma je manj, gospodarska rast je lani presegla pet odstotkov BDP. Dosedanjo Šarifovo vlado so imeli nekateri analitiki za eno najmanj podkupljivih in najučinkovitejših v pakistanski zgodovini. Gradijo ceste, železnice, pristanišča, pri čemer je pogosto v okviru nove svilne poti pomembna pomoč Kitajske, velike zaveznice Pakistana.

Četrt stoletja let stari grehi

Šarif je dvajset let zanikal, da bi si v letih 1990–1993, ko je prvič vodil vlado, prigrabil velike vsote denarja. Sojenje proti njemu leta 1997 je njegova vlada označila za politično motivirano in ga onemogočila. Leta 2014 se je neuspešno končala še druga preiskava, ker priče niso dokazale svojih trditev. Toda lani so tako imenovani panamski dokumenti, ki so razkrili utajevanje davkov in skrite astronomske vsote znanih osebnosti iz vsega sveta, pokazali, da so preko podjetij v davčnih oazah lastniki štirih londonskih stanovanj – vsako je vredno več milijonov evrov – postali Šarifovi otroci.

Za Šarifa je zdaj usodno predvsem to, da mora po zakonu iz leta 1999 po obrnjenem dokaznem bremenu sam dokazovati, od kod je dobil premoženje, sicer je kriv. Preiskava pa je pokazala veliko nesorazmerje med njegovimi prihodki in premoženjem. Preiskovalci mu niso verjeli, da je denar za stanovanja dobil od očeta in nekdanjega katarskega premierja.