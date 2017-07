Neurje, ki je trajalo okoli 20 minut, je ohromilo promet ter povzročilo poplave, v mestu pa je po navedbah lokalnih medijev padala toča v velikosti žogic za golf. V nekaterih ulicah je voda zalila avtomobile.

Zaradi neurja so preusmerili 16 letal, ki bi morala v tistem času pristati na istanbulskem letališču Atatürk. Zaprt je bil cestni predor pod Bosporjem, zaprli so tudi več postaj podzemne železnice.

Zaradi posledic neurja je moralo domove zapustiti okoli 7000 ljudi, so sporočile mestne oblasti.

Močan veter je izruval okoli 230 dreves in uničil kakih 90 streh, izbruhnilo pa je tudi več požarov, ki so jih hitro pogasili. V pristanišču na azijski strani mesta se je podrl žerjav, zaradi česar je odjeknila eksplozija in izbruhnil manjši požar, ki so ga že pogasili.