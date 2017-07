Dne 20. julija mineva 76 let od njene ustanovitve na Javorniku nad Štorami. Občina Štore je pred leti postavila novo spominsko obeležje na mestu ustanovitve čete. Dolžnost domoljubnih in veteranskih organizacij pa je, da ohranjamo spomin na takratno obdobje. V naši občini skozi leto zaznamujemo vse pomembne praznike, ki so povezani z obrambo naše domovine, od dneva upora proti okupatorju naprej. Na slovesnosti sem na kratko predstavil pomen in delovanje 1. celjske partizanske čete. Spomnili smo se tudi na nekdanji zelo pomemben praznik dan borca, ki smo ga praznovali 4. julija. Ta praznik je bil uveden leta 1956 in ukinjen leta 1991.

Veliko in zelo pomembno sporočilno vrednost pa ima datum ustanovitve čete, to je dva dneva pred dnevom vstaje slovenskega naroda, ki smo ga nekoč praznovali 22. julija. Letos mineva natanko 76 let od tega pomembnega dogodka za slovenski narod. V Štorah vsako leto slovesno zaznamujemo tudi dan zmage nad fašizmom in nacizmom. Tega dne pridejo tudi predstavniki ruskega veleposlaništva iz Ljubljane. Na grobu njihovega vojaka ruske Rdeče armade položimo cvetje. Člani domoljubnih organizacij se vsako leto poklonimo tudi velikemu domoljubu in Maistrovem borcu, nadporočniku Franju Malgaju, ki je pokopan na šentjurskem pokopališču.

V Sloveniji imamo nekaj praznikov, ki niso dela prosti, ti so: združitev prekmurskih Slovencev, vrnitev Primorske k matični domovini, dan suverenosti, dan Rudolfa Maistra. Mirne duše in brez slabe vesti bi lahko ponovno uvedli dan zmage nad fašizmom in nacizmom 9. maja, potem 4. julija dan borca in 22. julija dan vstaje slovenskega naroda. Kaj je narobe s temi prazniki, da so jih tako na hitro ukinili? Mar ne spadajo v našo slavno zgodovino slovenskega naroda? Kdo bo spoštoval našo državo, če je niti sami ne? Poglejte samo dan samostojnosti in enotnosti ter dan državnosti. Vse trgovine so odprte kot ob navadnem delavniku. Zame škandalozno in ponižujoče do domovine in tistih, ki smo se s puško v roki bojevali zanjo. To je tudi moj namig političnim strankam za program na prihodnjih volitvah.

Pred časom, ko je bilo na teharskem pokopališču spominsko obeležje štirim padlim ameriškim letalcem, smo se skupaj s pripadniki ameriške vojske poklonili tudi njihovemu spominu. Danes tega spomenika žal ni več, jaz pa še vedno skrbno hranim imena letalcev skupaj z njihovimi rojstnimi podatki. Veterani vojne za Slovenijo želimo v Štorah odkriti pomnik osamosvojitvene vojne za Slovenijo leta 1991. Lokacije še nimamo določene, razmišljamo, da bi bila v bližini OŠ. Res je, da je na pročelju OŠ spominska plošča petdesetim padlim domačinom med drugo svetovno vojno. Pripadniki TO smo namreč leta 1991 v njej bivali in varovali nekatere pomembne objekte na območju Štor in okolice. Zgodovino naše lepe domovine in boj našega naroda za svoj obstoj in preživetje smo dolžni spoštovati. Te vrednote pa s hvaležnostjo prenašati tudi na mlajše rodove.

Srečko Križanec

predsednik častniške in veteranske organizacije Štore