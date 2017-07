Rešitev po načelu vse v enem ne navdušuje samo s svojo inovativno tehnologijo. Njena organska oblika kopalnici daje eleganten videz in ustvarja vzdušje za sproščeno izkušnjo prhanja.

Intuitivno in udobno delovanje

Grohe Rainshower SmartControl uporablja zelo enostaven in preprosto razumljiv dizajn s tremi gumbi, ki omogoča nadzor in shranjevanje vseh želenih nastavitev za prhanje. Kombinirani gumb za pritiskanje in obračanje vključi pretok vode in nadzoruje pretočno količino. Njegova narebrena površina omogoča preprosto vrtenje gumba, tudi z mokrimi rokami. Za zaustavitev pretoka vode uporabnik preprosto ponovno pritisne gumb. Izbrana nastavitev hitrosti pretoka pa se shrani za naslednjič.

S pritiskom na gumb je mogoče neposredno izbrati vrsto pršnega curka, kar pomeni, da prilagoditev glave prhe več ni potrebna. Preprosto je tudi kombiniranje več vzorcev pršenja, na primer nežno pršenje PureRain in stimulativna nastavitev TrioMassage. Pršenje TrioMassage združuje delovanje dveh brizgalnih šob z dinamičnim pršenjem Bokoma. Menjava med nadglavno in ročno prho je prav tako preprosta, izvede se s pritiskom na ustrezni gumb. Vsi nadzorni elementi so označeni s simboli za intuitivno upravljanje, zaradi česar je ta sistem inovativne prhe pravi užitek uporabljati.