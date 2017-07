Redno vzdrževanje klimatske naprave in čiščenje njene notranjosti sta nujna za pravilno in učinkovito delovanje, s tem pa tudi zagotovimo, da naprava ne ogroža našega zdravja. Ne glede na to, ali napravo uporabljamo za hlajenje prostorov v poletni vročini ali za ogrevanje v prehodnih obdobjih, je treba enkrat na leto očistiti filtre, skozi katere potuje zrak.

Zamašene filtre očistimo sami Zamašeni filtri so najpogostejši krivec za slabše delovanje klimatske naprave in neprijetne vonjave, saj zadržijo največji del umazanije, prahu in mikroorganizmov, zato jih je treba redno čistiti in razkuževati. Filtri pri klimatskih napravah za gospodinjsko rabo običajno niso v stiku z »agresivnim« zrakom, zato jih ni treba menjati – zadostuje, da jih operemo pod tekočo vodo in posušimo. To pa je tudi vse, kar lahko uporabnik naredi sam. Druga vzdrževalna dela na napravi je najbolje prepustiti pooblaščenemu serviserju.

V vlažnem okolju se razvijajo glivice in plesni Zrak potuje prek filtrov naprej do toplotnega izmenjevalnika, kjer se ohladi. Pri tem se iz njega izloča vlaga, zaradi česar se na režah izmenjevalnika nabira voda, ki se zbira v zbirni posodi, od tam pa po posebni cevi odteka v odtok ali na prosto. Izmenjevalnik in zbirna posoda sta zato ves čas vlažna, vlažno okolje pa je idealno za razvoj različnih mikroorganizmov, plesni in glivic, ki v najboljšem primeru povzročajo le neprijetne vonjave, v najslabšem pa alergijske reakcije in različne bolezni.

Dezinfekcija notranje in zunanje enote Redni servis zato vključuje dezinfekcijo obeh komponent naprave. Serviser po obeh poprši razkužilno sredstvo (običajno je to blaga alkoholna raztopina), pusti delovati nekaj minut in nato vse spere z vodo. Pri spiranju z vodo se pokaže, ali cev, po kateri odteka voda, dobro tesni in ali je pretok nemoten. Povprečna klimatska naprava namreč med delovanjem izloči od enega do treh litrov vode na uro – če voda kje zastaja, se lahko pojavijo težave pri delovanju, prej ali slej pa se lahko voda izlije iz zbirne posode, kar pomeni najmanj madež na steni ali tleh.

Z leti je treba dodati hladilni plin Učinkovitost delovanja klimatske naprave se lahko z leti zmanjša, poraba energije za njeno delovanje pa se poveča. Vzrok je običajno v pomanjkanju hladilnega plina v sistemu, ki z leti počasi pronica iz sistema v okolico. Serviser ugotovi morebitno puščanje plina s tako imenovanim freonskim testerjem in plin, če je to potrebno, doda v sistem. Med drugim preveri tudi prehodnost lamel v uparjalniku na zunanji enoti, kjer enota klimatske naprave črpa zrak bodisi za hlajenje bodisi za ogrevanje. Lamele je treba očistiti, s čimer omogočimo optimalen izkoristek delovanja klimatske naprave.

Redni servis gospodinjskih klim enkrat letno Cene za redni servisni pregled se začnejo pri 50 evrih z DDV za eno notranjo in eno zunanjo enoto. Redni letni servis klimatske naprave za gospodinjsko rabo je treba opraviti enkrat na leto, najbolje pred začetkom poletne sezone. Pri večjih klimatskih napravah, ki delajo neprekinjeno 24 ur na dan, je treba servis in vzdrževanje opraviti štirikrat na leto. Vir: www.zps.si