Predviden tlorisni načrt so skorajda v celoti korigirali, premaknili inštalacije ter do potankosti opremili stanovanje. Osnovni namen projekta je bil ustvariti funkcionalen in prilagodljiv interjer, poleg tega pa vanj vključiti kakovostne in dolgo obstojne elemente (kuhinja, kopalnica, talne obloge, vgradni elementi itd.).

Nevtralna oprema dopušča personalizacijo Oprema je nevtralna in dopušča spremembo sloga ali barvne sheme – v skladu z novimi življenjskimi izzivi stanovalca. Prav tako je mogoče kasneje zamenjati premične pohištvene elemente, ki določajo prostor (jedilna miza, stoli, sedežna garnitura). Osnovno barvno izhodišče je ponudila že stavba sama. Toplo rjavo-sivo so kombinirali s temno modro, ubito belo ter hrastom po vzoru že položenega parketa. Tako so zasnovali nevtralno, a uravnoteženo osnovo, ki jo lastnik lahko personalizira in prilagaja času. Zgolj s spremembo manjših elementov lahko čez čas dom dobi osveženo, novo podobo.

Prezračevalnik kot dominanten del bivalnega prostora Največjo zagato je načrtovalcem opreme povzročila lega prezračevalnega elementa. Po tehtnem premisleku so jo preoblikovali tako, da je postala dominanten člen bivalnega dela. Gre za leseni element dnevne sobe, kjer so bila prej klasična dvokrilna bela vrata z okroglimi izrezi, ki niso sodila v celostno zasnovo stanovanja. Druga zagata se je pojavila pri predprostoru. Vhod v stanovanje je dolg in razmeroma ozek hodnik z nišo za garderobno omaro. Klasična razporeditev ni bila ustrezna, saj je vhod obraz ambienta - prvi, ki ga vidimo ob vstopu in zadnji ob izhodu. Zato so se mu pri načrtovanju še posebej posvetili.

Izvirno preoblikovanje predprostora Oblikovali so unikaten stenski panel iz umetnega usnja, ki s pomočjo premičnih gumbov ponuja možnost obešanja jaken ali jopic za goste oziroma dnevno uporabo. Povezali so ga s klopjo, oblikovano v enakem stilu, z mislijo na poklic uporabnika. V obstoječo nišo so umestili kompozicijo odprte omare ter namesto ličnice obesili zaveso. Med panelom in nišo pa so za zaveso skrili tudi zrcalo. Tekstil omehča interjer, uporabniku nudi hitro dostopnost in hkrati zapre pogled v omaro. Poleg tega je protiutež estetsko nekoliko težjim elementom iz umetnega usnja.