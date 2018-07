Odrasle posteljne stenice so dolge le kake pol centimetra, hranijo pa se z našo krvjo. Da je vaše stanovanje okuženo z njimi, boste morda prepoznali le po srbečih pikih na telesu, sicer pa se te žuželke pred dnevno svetlobo skrivajo v vzmetnicah, pohištvu, električnih vtičnicah – vsepovsod, kjer so blizu svojega vira hrane, to je vas.

Skrijejo se v prtljago Tudi če stenic nimate, jih domov zlahka prinesete s potovanj ali počitnic, še posebno v toplih krajih. Niti hoteli s petimi zvezdicami niso imuni nanje. Najpogosteje jih nevede vzamemo s seboj v prtljagi, kamor se skrijejo, zato kovčkov in torb raje ne odlagajte na talne obloge, posteljo ali kavč, temveč na trdne površine, denimo omarico, mizo ali kopalniška tla.

Kako jih odkrijemo? Najlažje jih odkrijemo tako, da pregledamo vzmetnico. Živalic najbrž ne bomo našli, ker se skrivajo, odkrijemo pa lahko znake, da tam živijo. Ker se pred vsakim novim življenjskim ciklom levijo, pogosto najdemo koščke kože v gubah vzmetnice. Na rjuhah in vzmetnicah puščajo tudi izločke, ki so videti kot pikice – kot da bi se tkanine dotaknili s črnim flomastrom. Prav tako zgovoren znak so majhna jajčeca v velikosti makovega semena in krvavi madeži na oblačilih in posteljnini.

Preventivni ukrepi Ko se vrnete s počitnic, ukrepajte preventivno. Operite in po možnosti v sušilnem stroju posušite oblačila, ki ste jih imeli s seboj, prtljago pa shranite tja, kjer sicer ne prebivate – na podstrešje, v klet ali v garažo. Če morate kovček ali torbo hraniti pod posteljo, ju prej dajte v veliko vrečo za smeti, da stenicam onemogočite izhod. Toda upoštevajte, da lahko te žuželke živijo nekaj mesecev ali celo leto dni brez hrane, tako da lahko traja zelo dolgo, da jih izstradate.