Vsaka izmed možnosti, ki vam jih predstavljamo, stane bistveno manj kot klasični vgrajeni bazen in ne zahteva veliko vzdrževanja. Pograbite torej svojo kopalno brisačo in se pripravite na osvežitev!

Krajšo lahko poceni kupite na spletu (Amazon.uk) ali pa se izdelave nekoliko daljše različice drsalnice lotite skupaj z družino. Potrebujete le cev za zalivanje vrta, drugi sestavni deli pa vas bodo stali nekaj deset evrov. Kupite dolg kos ponjave ali trpežne plastične podlage, nekaj penastih cevi (pripomočkov za plavanje), ki jih namestimo kot zaščito ob robovih drsalnice, in močne sprijemljive trakove, s katerimi pritrdimo zaščitne penaste cevi na podlago. Pritrdite drsalnico na tla (lahko so ravna ali z manjšim nagibom), nanjo usmerite cev z vodo in dodajte nekaj tekočega mila ali otroškega olja. Zagotovljena zabava za vso družino!

Sistem z vodno meglico

Bodisi se odločite za preprost ventilator, ki oddaja vodno meglico, bodisi vso teraso opremite s tovrstnimi pršili, je tak sistem vaša rešitev za vroče poletne dni. Ventilator le priključimo na vrtno cev za vodo in ga postavimo na želeno mesto. S tremi hitrostmi in opcijo za oscilacijo je ta hladilni čudež odličen za ohladitev vrtnih zabav in piknikov z žarom. Domači mojstri lahko sistem z vodno meglico napeljete sami ob terasi ali ob robu pergole. V tujih spletnih trgovinah (ventilatorje in sisteme denimo prodaja Amazon.uk, pošljejo pa jih tudi v Slovenijo) kupite cevi in šobe, ki jih samo priključite na vrtno cev. Ko je voda odprta, prši skozi šobe in se pretvarja v drobne hladne kapljice.