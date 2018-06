Kadar želite zunanji prostor polepšati na drugačen način, je lahko svet vaš navdih. Naj vas okolica doma spominja na čudovite počitnice ali potovanje, ki ga zlepa ne boste pozabili. Vnesite širni svet v domači vrt z naslednjimi oblikovalskimi idejami iz različnih držav.

Peru: navpični vrt Ustvarite lasten Machu Picchu, največjo perujsko zgodovinsko znamenitost, z navpičnim vrtom. Te s prostorom varčne vrtove, ki jih je razmeroma lahko nasaditi in negovati, so poznali že starodavni Inke. V takšnem vrtičku, pritrjenem na steno, uspevajo praktično vse rastline, le dovolj svetlobe in vode jim moramo nuditi. Obstaja vrsta že narejenih vertikalnih vrtov različnih velikosti in oblik, ki jih samo obesimo in vanje posadimo rastline, lahko pa ga naredimo tudi sami.

Japonska: kamniti vrt Kadar podnebje, v katerem živite, dela proti vam, posvojite japonski kamniti vrt, ki vključuje kamne, zdrobljeni granit in manjše skale. Spokojno oazo dopolnite s kamnito klopjo, laternami in drugimi azijskimi elementi, s katerimi zaokrožite njen videz. Nekatera dela lahko opravite sami, na primer položite pod kamenčke posebno tkanino, ki preprečuje rast plevela. Profesionalno pomoč pa boste verjetno potrebovali pri rezanju kamnov za obrobo vrta.

Karibi: morski poudarki V vrtu uporabite turkizno modro barvo, ki vas spominja na morje. Združite jo z belo ali bež (podobno mivki) in morskimi simboli, kot so sidra, školjke ali boje. Na vrtna vrata obesite venček iz naplavljenega lesa ali pa pojdite še dlje in na terasi uredite pravi pravcati bar kot na tahitijski plaži.

Maroko: laterne in tabureji Naj bo vaš zunanji prostor videti tak, kot da ste se ravnokar vrnili s suka (tudi če ne veste, kaj je to – naj vam prišepnemo, da je arabska tržnica). Obesite na pergolo ali nad sedežno garnituro na terasi ročno kovane kovinske svetilke, ki na vrt prinesejo eksotično občutje Srednjega Vzhoda. Za zaokrožen videz uporabite še maroške tabureje za sedenje, ki dodajo prostoru pljusk barve in lahko služijo tudi kot mizice za odlaganje.

Španija: tlakovci in ploščice Sredozemsko teraso zlahka ustvarite tako, da jo obložite z rustikalnimi tlakovci v zemeljskih tonih, kakršni so običajni v Španiji. Tudi ploščice razgibajo zunanji prostor z ne previsokim vložkom. Položite jih okoli zunanjega kamina in na poteh ali pa jih samo preprosto uporabite kot podstavke za kozarce.

Francija: polja sivke Zaprite oči ter globoko vdihnite in že boste vsaj v mislih v Provansi - če boste na svojem vrtu zasadili sivko, to dišečo rastlino v lepih vijoličnih odtenkih. Vzgoja je precej enostavna, saj rastlina prestane visoke temperature poleti in mrzle zime. Sivka je užitna, zato jo lahko posadite z drugimi zelišči v grmičkih, kot sta rožmarin in žajbelj, ter ustvarite čudovit zeliščni vrt.