Omogočite naravni pretok zraka Navzkrižno odpiranje oken, da omogočimo pretok zraka, se morda zdi nepomembno, a je to vendarle strateška poteza. Topel zrak se dviga, zato naravno kroženje zraka v nadstropni hiši ustvarimo tako, da odpremo pritlična okna na senčni strani in okna v nadstropju na sončni strani. Če zunaj pihlja, odprite okna v pritličju na tisti strani, od koder piha veter, in nadstropna okna na nasprotni strani hiše, tako da odpihne vroč zrak iz doma.

Ne uporabljajte sušilnika za perilo Če perilo običajno sušite s sušilnikom, se mu v poletnem času odrecite, kajti delovanje tega gospodinjskega aparata poviša temperaturo v domu. Kadar nimate druge možnosti, sušilnik uporabljajte zgodaj zjutraj, še bolje pa je, da perilo sušite na zraku. Obesite ga na prostem ali na balkonu, če zunanjega prostora nimate, pa na vrvi ali raztegljivem sušilcu nad kadjo. Hladnejši dom in sveže perilo sta zmagovalna kombinacija.

Pospravite preproge Dom se vam ne bo zdel tako vroč, če boste v poletnem času odstranili preproge in hodili zgolj po talnih oblogah. Preproge in tekstilne talne obloge slabo prevajajo toploto, zato stopala ohranjajo (povišano) temperaturo. Les in ploščice pa so odlični prevodniki, zato preproge do jeseni shranite in sezujte nogavice.

Očistite filtre klimatske naprave Da zagotovite brezhibno delovanje klimatske naprave, je treba sistem redno vzdrževati, kar vključuje tudi čiščenje ali menjavo filtrov. Čiščenje zamašenih in umazanih filtrov drastično poveča učinkovitost klimatskega sistema in porabo energije zmanjša do 15 odstotkov. Če sami ne znate ali ne zmorete očistiti filtrske mreže, pokličite serviserja. Običajne domače klimatske naprave zahtevajo vsakoletni servis in na vsakih nekaj let preverjanje količine plina.