Slaba kakovost zraka v notranjih prostorih je eden od petih okoljskih zdravstvenih tveganj. Večinoma se sploh ne zavedamo, kakšni potencialni povzročitelji bolezni se skrivajo v zraku, ki ga dihamo. Kaj nas počasi ubija in kaj lahko naredimo, da kolikor je le mogoče zavarujemo svojo družino in prihodnost našega planeta?

Ne ignorirajte plesni Plesen je eden tistih povzročiteljev resnih obolenj, ki ga nikakor ne smemo ignorirati. Če ne želimo, da se razširi po hiši, moramo najprej znižati zračno vlago v prostorih. Preverite, ali morda pušča vodovodna napeljava, kar lahko povzroči previsoko zračno vlago, še posebno v neprezračenih prostorih, kot so kleti, podstrešja, garaže in kopalnice. Ko se prhate, prižgite ventilator, in ga pustite delovati še nekaj časa, ko zapustite kopalnico. Če je treba, kupite aparat za zniževanje zračne vlage, ki naj se giblje med 40 in 60 odstotkov. Ne nazadnje naj serviser redno pregleduje in čisti klimatsko napravo, ki je lahko prav tako vir plesni.

Preverite koncentracijo radona Radon je radioaktiven naravni plin, ki povzroča pljučnega raka, najdemo pa ga vsepovsod na prostem in celo v pitni vodi. A ker je brez barve, vonja in okusa, sploh ne vemo, da je okoli nas. Večinoma prihaja v domove iz zemlje pod hišami. Če želite preverite vsebnost radona v vašem domu, lahko kupite razmeroma poceni test. Kadar ta pokaže visoko vrednost, stanovanje ali hišo redno zračite.

Ubijalski ogljikov monoksid V Sloveniji je od začetka tega leta obvezno vgraditi javljalnike ogljikovega monoksida v vseh gospodinjstvih, ki za ogrevanje uporabljajo kurišča - peči, kamine … Ta plin je brez barve, vonja in okusa, vendar je strupen in smrtno nevaren, saj zamenja kisik v krvi, zaradi česar srce, možgani in drugi vitalni organi ne morejo več delovati pravilno. Že krajša izpostavljenost visoki koncentraciji ogljikovega monoksida povzroči izgubo zavesti, oseba pa se zaradi pomanjkanja kisika zaduši. Če imate javljalnik na baterije, jih redno menjajte.

Ne kadite v notranjih prostorih Tudi če sami nikoli ne prižgete cigarete, poskrbite, da je v vašem domu ne bo niti noben drug! Poleg tega, da sekundarni (izdihani) cigaretni dim smrdi, vsebuje tudi več kot 7.000 sestavin, ki so znane kot povzročiteljice raka. Dim potuje med notranjimi prostori in celo med stanovanji v stanovanjskem bloku, zato bi morali vedno kaditi samo zunaj.