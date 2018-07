Ne obupujte, če v vaši uti vlada prava neurejena zmešnjava, ko ste vanjo porinili vse tisto, kar ste si hoteli na hitro spraviti z oči. Res ni treba, da je tako. Preverite naše nasvete, kako lahko ta pogosto zanemarjen objekt na vrtu uredimo tako, da bomo zadovoljni tako sami kot sosedje, ki so ob pogledu nanj že zavijali z očmi.

Rešitev za shranjevanje orodja z ročajem

V skoraj vsaki vrtni uti je temen kot, v katerem so na kup nametane cevi za zalivanje, lopate in še kako drugo orodje. In ko poskušate iz njega izvleči lopate, se vse skupaj zvrne pred vaše noge. Imamo rešitev tudi za to težavo: poiščite votlo cev iz PVC-ja (ali jo kupite v centru z gradbenimi pripomočki) s premerom kakih 10 centimetrov in jo narežite na kose, dolge okoli 5 centimetrov. Te »obročke« pritrdite na steno malo od tal in nekoliko višje – ravno prav visoko, da boste vanje lahko zataknili orodje z ročajem, ki se tako ne bo moglo prevrniti, poleg tega pa bo pregledno urejeno.