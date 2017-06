Zdaj so njihove fotografije razstavljene v Knjižnici Bežigrad. V projektu, ki je namenjen osnovnošolski mladini, je sodelovalo dvanajst učencev. V sodelovanju z društvom Kralji ulice so prek reportažnih fotografij raziskovali nevidni svet ljubljanskih brezdomcev in trenutke, ki jih prinaša življenje na ulici, medtem ko so v Centru starejših občanov Črnuče v fotografski objektiv ujeli življenjske modrosti starostnikov, starejših od 80 let. Razstava bo do torka na ogled za Bežigradom, nato jo bodo za en teden preselili v črnuški dom starejših krajanov.