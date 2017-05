Na ljubljanski urgenci upajo, da bodo lahko bolnike jeseni le začeli zdraviti v novih prostorih. Na ministrstvu za zdravje, kjer so včeraj odpirali ponudbe za medicinsko opremo teh prostorov, so pri napovedih tokrat previdni. Pričakovanega datuma selitve, na katerega bi lahko vplivale tudi morebitne pritožbe ponudnikov in se je tudi sicer že ničkolikokrat odmaknil, ne navajajo več. Novo urgenco oziroma objekt diagnostično-terapevtskega centra (DTS) so začeli graditi že leta 2007, a je gradnja vmes zastala. Tudi ko se je premaknila z mrtve točke, pa so se napovedi večkrat izkazale za preveč optimistične. Še lani so na primer pričakovali, da bo urgenca nared do letošnje pomladi.

Trenutno je blizu dokončanja gradnja dela, v katerem bosta internistična prva pomoč in splošna nujna medicinska pomoč, je pojasnil vodja internistične prve pomoči interne klinike UKC Ljubljana Hugon Možina.

»Upamo, da bodo prostori čim prej tudi opremljeni. Če bo to urejeno poleti, bi se lahko jeseni vselili. Seveda pa bi se ob morebitnih pritožbah pri razpisu vse to zavleklo,« je dejal Hugon Možina, vodja internistične prve pomoči interne klinike UKC Ljubljana.

Bolniki na pomoč danes še vedno čakajo v nedostojnih razmerah, je opozoril Možina. »Ne le da jim ni udobno, verjetno je zaradi gneče in zato manjše preglednosti sedanje stanje tudi manj varno.« Lani so njihovi pacienti v povprečju na primer čakali kar 12 ur, če so potrebovali še posteljo, kadar so lahko z urgence odšli domov, pa pet ur. Na to vplivajo pretesni prostori na urgenci, ugotavlja Možina, težava pa je tudi pomanjkanje prostih postelj na drugih oddelkih ljubljanskega UKC. Čeprav bi želeli bolnika z urgence na enega od oddelkov namestiti takoj, morajo tako čakati, da odide kak drug bolnik in se tako sprosti postelja.

Ko bo dokončana sedanja faza gradnje, bo za internistične urgentne bolnike vsaj malo lažje. Še vedno pa bodo morali v starih prostorih zdraviti poškodovance. »Sedanji korak gradnje je pomemben, a mnogih problemov še ne bo rešil. Bolnike moramo na primer na diagnostiko voziti v druge dele bolnišnice, tudi kadar je čas posebej pomemben. Na CT ali angiografijo jih je treba peljati nadstropje više.« Da bi uredili še preostanek prostorov, ki se obetajo v novem objektu, bo treba gradnjo čim prej nadaljevati, je spomnil Možina. Razmisliti bo treba tudi o naslednjem koraku. Število postelj za internistične bolnike je ob upoštevanju števila ljudi najmanjše ravno v ljubljanski regiji, zato bi bila po oceni Možine smiselna gradnja nove mestne bolnišnice.