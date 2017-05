Dogajanje v ligi NBA se te dni bliža vrhuncu. Pred vrati je namreč veliki finale med Golden State Warriors in Cleveland Cavaliers, ki se bosta za pokal Larryja O'Briena udarila tretjič zapored, kar se v najmočnejši košarkarski ligi še ni zgodilo. Prednost domačega parketa ima Golden State, moštvi pa bosta za naslov prvaka igrali na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Poznavalci onkraj Atlantika napovedujejo epski dvoboj, v katerem bo nastopilo kar sedem igralcev, ki so bili izbrani v moštvo Vseh zvezd – Kevin Durant, Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green (vsi Golden State), LeBron James, Kyrie Irving in Kevin Love (vsi Cleveland). Prvi finale med moštvoma je pred dvema letoma dobil Golden State, a je nasprotnik zaradi poškodb igral brez Lova in po prvi tekmi tudi Irvinga. Lani je Clevelandu uspel zgodovinski preobrat, ko so v zmagah že zaostajali z 1:3. Pri bojevnikih je s poškodbo kolena igral Curry, Green pa je bil zaradi izpolnjene kvote tehničnih napak suspendiran za peto tekmo. To pot so zdravi vsi ključni posamezniki pri obeh moštvih.

Največ pozornosti bo usmerjene v dvoboj med LeBronom Jamesom, ki lovi četrti naslov prvaka in bo nastopil že v sedmem zaporednem finalu, in Kevinom Durantom, ki šampionskega prstana še nima in se je prav v lovljenju tega poleti pridružil Golden Statu. Zanimivo bo spremljati tudi medsebojne obračune Curryja in Irvinga, Greena in Lova ter Thompsona in J. R. Smitha. Golden State zaradi zdravstvenih težav na prvi tekmi s klopi zagotovo še ne bo vodil glavni trener Steve Kerr, temveč, kot že celotno končnico, njegov pomočnik Mike Brown.

O dominaciji Golden Stata in Clevelanda v letošnji sezoni lige NBA zgovorno priča njuna pot do velikega finala. Bojevniki so kot prvi v zgodovini lige dobili dvanajst zaporednih tekem v končnici brez poraza. S po 4:0 v zmagah so odpravili Portland, Utah in San Antonio. Kavalirji so edini obračun izgubili v finalu vzhodne konference, v katerem so s 4:1 premagali Boston. Pred tem so pometli z Indiano in Torontom.