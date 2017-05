Sindikat vojske, obrambe in zaščite (SVOZ) je pisal obrambni ministrici Andreji Katič. Vznemirja ga, ker zaposlene na ministrstvu za obrambo (Mors) ob preventivnih zdravstvenih pregledih tudi testirajo na prisotnost drog in drugih prepovedanih snovi in torej to preverjanje ne doleti le tistih, pri katerih obstaja utemeljen sum o obstoju odvisnosti. Takšno ravnanje po navedbah SVOZ kaže, »da za vse zaposlene na Morsu obstaja sum na bolezen odvisnosti, kar pa je nerazumljivo, absurdno in ponižujoče do vseh«.

Še zlasti je sindikat zgrožen, ker odvzem urina za omenjeno testiranje poteka pod neposrednim nadzorom medicinskega osebja. »Zdravstveni delavec gleda preiskovanca neposredno pri uriniranju. Gre za poseg v človeško integriteto, kar pomeni kršenje človekovih pravic.« Od ministrice Katičeve je vodstvo sindikata zahtevalo, da se zaposlenim »takoj preneha kršiti ustavna pravica do nedotakljivosti človekove telesne in duševne celovitosti«, krš