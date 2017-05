Slovenija je na letošnji lestvici globalne konkurenčnosti, ki jo pripravlja švicarski inštitut za razvoj menedžmenta (IMD), ostala na lanskem 43. mestu. Skupna uvrstitev na lestvici je rezultat uspešnosti države na štirih ključnih področjih, ki so nadalje razdeljena na pet podpodročij (v grafiki). Slovenija je v zadnjem letu najbolj napredovala pri poslovni učinkovitosti, kjer se je povzpela za pet mest in se uvrstila na 48. mesto, največji padec pa je bil pri gospodarski uspešnosti, kjer je izgubila štiri mesta in končala na 47. mestu.

»Na področju gospodarske uspešnosti padamo – v Sloveniji sicer raste BDP, vendar pa so lani zastale infrastrukturne investicije zaradi prehoda na novo finančno obdobje EU,« je razložila Sonja Uršič iz Inštituta za ekonomska raziskovanja. Slovenija se s težavami spoprijema tudi na področju zaposlenosti. »Delež delovno aktivnega prebivalstva v celotnem prebivalstvu se zmanjšuje in to se nam pozna tudi na tej lestvici,« je opozorila Uršičeva.

V raziskavo je bilo letos vključenih 63 držav. Za Slovenijo na lestvici zaostajajo naše sosede Italija, Hrvaška in Madžarska, Avstrija pa se je uvrstila na 25. mesto. Vodilna država v globalni konkurenčnosti je še vedno Hongkong, na drugem in tretjem mestu mu sledita Švica in Singapur. Precejšen preboj je uspel Nizozemski, ki je rezultat izboljšala za tri mesta in končala na petem mestu. Večina evropskih držav je sicer poslabšala svojo uvrstitev, med prvih deset držav na lestvici pa se je uvrstilo pet članic EU.

Aleš Vahčič z ljubljanske ekonomske fakultete je prepričan, da bi se morala Slovenija primerjati predvsem z državami, ki so podobne velikosti. »Zanima me, kako je mogoče, da smo bili 68. leta pred Avstrijo in Singapurjem, danes pa smo daleč za njima in še zaostajamo. To nekaj pove o nas,« je poudaril. Slovenija je po njegovih besedah »prostor, ki je izrazito antibiznis«. Kot primer odklonilne nastrojenosti do poslovne dejavnosti je poudaril zelo nizko stopnjo delovne aktivnosti in izobraževalni sistem, ki mladih ne opremi s potrebnimi kompetencami za delo.