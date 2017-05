»Najprej se bomo v več fazah lotili Prešernove ceste med Tivolsko cesto in Trgom mladinskih delovnih brigad. Potem se bomo lotili povezave Gosposvetske ceste in Dalmatinove ulice. Šele nato bomo delali na severnem delu Slovenske ceste, ker zaradi prometa ne more biti tu toliko gradbišč.

So se pa projektanti in arhitekti odločili, da bo Slovenska cesta do Masarykove ceste tlakovana tako kot osrednji del. Po Slovenski cesti bodo na vrsto prišle še Dvorakova, Kersnikova in Vošnjakova ulica,« pravi Janković.

Občina je za projekt prenove Gosposvetske in Slovenske ceste ter Dalmatinove, Kersnikove in Dvorakove ulice v proračunu predvidela 5,7 milijona evrov, pri čemer naj bi nekaj več kot pol milijona evrov prispevala javna podjetja.

Po prenovi naj bi avtobusno postajališče na Slovenski cesti spet vrnili na staro lokacijo pred Kozolcem, promet pa bo verjetno tekel podobno kot med Šubičevo ulico in Aškerčevo cesto. Večjih posegov naj bi bila deležna Gosposvetska cesta, kjer naj bi posadili več dreves, kljub temu pa ohranili precej prostora za pešce in kolesarje. pp