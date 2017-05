S koncertom Big banda Orkestra Slovenske vojske, ki se mu bosta na odru pridružila Vlatko Stefanovski in Grega Skočir, se bo na Kongresnem trgu prihodnji četrtek ob 21. uri začel že deveti festival Junij v Ljubljani. V štirinajstih festivalsko obarvanih dneh se bo v mestu zvrstilo več kot trideset brezplačnih dogodkov s področja plesa, gledališča in glasbe. Festivalsko vzdušje bodo med drugim obogatile tudi prireditve v čast Muci Copatarici.

Pravljica o redoljubni Muci Copatarici izpod peresa pisateljice Ele Peroci namreč letos praznuje okroglih šestdeset let. V ponedeljek, 12. junija, si bodo zato obiskovalci festivala ob 10. uri lahko ogledali predstavo Muca Copatarica, sledila pa bo podelitev nagrad vrtcem, ki so s svojimi izdelki na temo redoljubne pravljične junakinje sodelovali na natečaju, ter rajanje z Muco Copatarico. V popoldanskem času se bodo otroci v paviljonu na Kongresnem trgu lahko udeležili še ustvarjalnih delavnic, ilustratorka priljubljene pravljice Ančka Gošnik Godec pa bo slikanice na željo mladih bralcev tudi podpisovala.

Zaključek festivala s praznikom glasbe

Pet festivalskih dni bo tudi tematsko obarvanih. Prvi bo na Kongresnem trgu potekal že dan po odprtju festivala. Kul dan za mladino, kot so organizatorji poimenovali petkovo dogajanje, se bo začel ob 10. uri z gledališko predstavo Žogica Marogica in nadaljeval z nastopom otroške folklorne skupine iz Ruske federacije – Vladimir. Na odru se bodo z mladimi folkloristi zavrteli tudi osnovnošolci iz Ilirske Bistrice. Obiskovalci prireditev v sklopu Kul dneva za mladino si bodo lahko ob 18. uri pogledali tudi finalno tekmo in zaključek sezone Šolske impro lige ŠILA, tri ure kasneje pa bo sledila še glasbena predstava ljubljanskega lutkovnega gledališča Neli ni več. Drugi tematski dan bo 13. junija minil v znamenju baleta, medtem ko bo 19. junij posvečen predvsem gledališki umetnosti.

Zadnji tematski dan bo glasbeno obarvan in bo hkrati tudi sklepno dejanje junijskega festivalskega vzdušja. Na prvi poletni dan, 21. junija, se bo namreč Junij v Ljubljani pridružil mednarodni iniciativi Praznik glasbe (Fête de la musique) in tako na mestne ulice privabil številne glasbenike raznolikih glasbenih žanrov in generacij. Na prvi poletni dan bo glasba preplavila ulice, mostove, parke in druge javne površine v več kot 700 mestih v 120 državah. Na ljubljanskih ulicah bodo mimoidoči glasbenikom lahko med drugim prisluhnili na Mestnem in Starem trgu, na Trubarjevi cesti in Vegovi ulici ter na Petkovškovem nabrežju in Krakovskem nasipu.