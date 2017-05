Mandelov Afriški nacionalni kongres, Ira in PLO so ob svojih akcijah vedno javnosti posredovali sporočilo, zakaj so izvedli napad in kaj so želeli z njim doseči. Verski terorizem ne zna več razložiti niti svojih posamičnih akcij, kaj šele strategij, v okviru katerih jih je izvedel. Verski terorist ob tem še tvega, da bo pogubil dušo.

Če je militantnemu verniku kaj do častnega življenja, bi veliko pametneje ravnal z odločitvijo, da se naleze zmernega ateizma. Terorizem je že sam po sebi tvegano in nevarno početje, ki se običajno zelo slabo konča. Sveta vojna za svoje najbolj goreče bojevnike načrtuje najbolj nesrečnega od vseh možnih koncev. Velika večina sodobnega terorizma je verske narave. Sodelujočim so obljubljene vse mogoče prednosti v posmrtnem življenju, če se na tem svetu odpovedo etičnim načelo